Eddie Redmayne ha recordado el sorprendente encuentro que tuvo mientras sufría en el gimnasio. El actor ha estrenado recientemente 'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore'.

Así, el intérprete de Newt Scamander pasó por el programa de Jimmy Fallon, donde dejó momentos divertidos para el disfrute de sus fans, y alguna que otra revelación sobre el grupo de amigos que formaban varias estrellas junto a él. Y es que, Jamie Dornan ha hablado en más de una ocasión de los compañeros de piso que tuvo en sus inicios en Hollywood, entre los que se encontraban el propio Eddie, Andrew Garfield, Charlie Cox o Robert Pattinson.

"Todos los actores que estábamos un poco desempleados nos íbamos a L.A. a intentar conseguir trabajo, lo que normalmente no pasaba. Pero lo que hacíamos era simplemente, estar en el sol, y luego llamar a casa y decir a nuestras familias que estábamos trabajando muy duro", recordó al comienzo de la entrevista.

De este modo, el actor ha contado una anécdota que tuvo al toparse con Pattinson en el gimnasio. Eddie explica que tuvo que entrenar para ponerse más fuerte para ciertas escenas de 'Los secretos de Dumbledore', aunque bromea con que su complexión delgada no ha cambiado mucho. Así, tuvo que visitar el gimnasio lleno de estrellas de los estudios de Warner, donde Robert estaba a la vez rodando 'The Batman'.

"Un día fui al gimnasio y estaba un hombre con una coleta alta. Él era enorme, y estaba haciendo unas extraordinarias acrobacias con su entrenador", cuenta divertido.

"Lo que fue un poco vergonzoso cuando eres un tipo bajito y flaco y vas al mismo gimnasio que Jason Momoa", aseguró entre risas. "Entro y este tipo me dijo: 'Hola'. Y yo le respondí: 'Hola', y luego simplemente me senté allí viéndolo hacer estas cosas increíbles mientras yo apenas hacía abdominales en una esquina", ha contado.

"Yo estuve haciendo ejercicio durante 40 minutos, bueno, 10 minutos en realidad, porque me escabullo. Y mientras me iba, este hombre me dice: 'Adiós, Eddie'. Miro hacia atrás y era Rob. Estaba muy cambiado físicamente, y tenía un moño. Lo que le había visto hacer era impresionante. Él se transformó radicalmente. Me sentí muy afortunado de verlo porque 'The Batman' es brillante", ha elogiado el actor antes de revelar que el encuentro fue a las 5 de la mañana.

De hecho, sobre la película de DC, Redmayne manifestó en el pasado su deseo de compartir pantalla junto al que fuera su compañero de piso. Aseguró que quería dar vida a Enigma, aunque los fans ya saben que Paul Dano hizo una más que digna interpretación del villano de Batman.

Eddie Redmayne responde a Jamie Dornan y Robert Pattinson

Además de esto, el intérprete se remontó a la época en la que esta pandilla de estrellas pasaba el rato jugando al ping-pong y compartiendo bebidas ya que no podían pagarlas.

"Jugábamos al ping-pong. Hubo mucho ping-pong. Andrew era muy bueno al ping-pong. Un jugador feroz feroz". Ante la pregunta de qué tal era Robert Pattinson jugando, Redmayne dijo que no jugó con él, pero le sirvió para recordar la "disputa" que tuvo Jamie Dornan con el actor de 'Crepúsculo' al ser quien acaparaba la atención.

Así que Eddie ofreció su punto de vista: "El otro día leí algo, porque Jamie y Rob han estado promocionando cosas recientemente y le preguntaban sobre esto, y leí algo como que Jamie estaba lamentándose por el hecho de lo estresante que era ir con Rob a bares porque todo el mundo miraba a Rob y nadie le miraba a él".

"Y yo en plan, 'tío, prueba a ser yo, colega'. Jamie, modelo de Calvin Klein, carteles por Nueva York, tabla de abdominales... Y yo estaba como: 'No me llores'", añadió.

