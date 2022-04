El estreno de 'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore' está ya muy cerca y el próximo 8 de abril podrá disfrutarse en cines.

Una de las tramas que más esperan ver los fans es qué pasa con Queenie, la hermana de Tina Goldstein, tras decidir pasarse al bando de Grindelwald en la anterior entrega.

Este giro de guion causó mucha controversia y su actriz, Alison Sudol, lo ha defendido a capa y espada.

"Si vas siguiendo la película, y realmente lo piensas, ella se ve en una circunstancia desafortunada detrás de otra, por la forma en que el Mundo Mágico funciona y los prejuicios", reflexiona durante el tour de prensa del film según recoge Digital Spy.

"Realmente lo único que quiere es estar con la persona que quiere, y la mente cerrada del mundo en que vive la pone en una posición muy vulnerable donde hay alguien muy manipulador que le dice lo que quiere oír. Eso va a tener un impacto", asegura, hablando de Gellert Grindelwald, ahora interpretado por Mads Mikkelsen.

Respecto a su papel en 'Los secretos de Dumbledore', asegura que "la encontramos en un mundo que es muy diferente de cualquier mundo en que ha estado antes. Además ella está siendo utilizada por este tremendo poder que tiene y que antes ha tenido que ocultar o por el que le han hecho sentir culpable", apunta.

"Hay algo interesante en eso, sobre una persona que no ha podido vivir realmente por completo como es. Creo que muchas mujeres jóvenes pueden verse reflejadas en eso, en lo que pasa cuando alguien ve algo en ti, esa parte ardiente que nadie más ve", asegura Alison.

"Está en una posición complicada e interesante. Realmente no sabemos dónde va a ir y quién es, y cómo va a comportarse de aquí en adelante. [Queenie] está en un punto de su vida donde solo puede tomar dos caminos, pero ha tomado una decisión en la que realmente no puedes ir y decirle a Grindelwald, 'lo siento, esto es un poco espeluznante'. Quizás no podrá ser capaz de escapar... o quizás sí", termina de forma críptica.

Podremos ver más de su historia y de más personajes como Albus Dumbledore, Newt Scamander y compañía el 8 de abril en cines.

Así es 'Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore'

El profesor Albus Dumbledore (Jude Law) sabe que el poderoso mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) está haciendo planes para apoderarse del mundo mágico.

Incapaz de detenerlo él solo, confía en el Magizoólogo Newt Scamander (Eddie Redmayne) para dirigir un intrépido equipo de magos, brujas y un valiente panadero Muggle en una misión peligrosa, donde se encuentran con antiguos y nuevos animales y se enfrentan a una legión cada vez más numerosa de seguidores de Grindelwald.

Hay mucho en juego así que nos preguntamos hasta cuándo podrá permanecer Dumbledore al margen.

