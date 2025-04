Los duros últimos momentos de Val Kilmer antes de morir: "Se sentía solo todos los días"

Este 1 de abril la hija de Val Kilmer, Mercedes, anunciaba que el actor había muerto a los 65 años a consecuencia de una neumonía.

En los últimos años Val Kilmer tuvo una salud muy delicada desde que en 2014 le detectaran cáncer de garganta. Enfermedad que lo debilitó mucho e hizo que su voz se vieran gravemente afectada.

Aunque, al final de sus días el actor superó el cáncer que padecía su salud no se recuperó del todo. Así, una fuente ha revelado a TMZlos difíciles que fueron sus últimos momentos.

Val Kilmer y Joanne Whalley | Gtres

"Val tenía una falta de energía relacionada con su tratamiento contra el cáncer y, como resultado, estuvo postrado en cama durante mucho tiempo", empieza diciendo.

"Aunque estaba libre de cáncer su cuerpo simplemente no pudo seguir luchando al final... y, finalmente, su cuerpo dejó de funcionar", asegura.

Para concluir explicando: "Val se encontraba muy frágil al final de su vida... y su muerte no fue repentina. Su salud se deterioró gravemente la semana pasada, y sus amigos y familiares acudieron a su hospital en los días previos a su fallecimiento. Había estado hospitalizado previamente a principios de este año".

La última vez que se pudo ver a Val Kilmer en público fue en 2019 en la Gala Thespians Go Hollywood junto a su hija Mercedes.

Val Kilmer y su hija Mercedes en 2020 | Gtres

Después, en 2020, sacó sus memorias, I'm Your Huckleberry, donde se sinceró sobre lo duro que estaba siendo para él esta etapa de su vida.

"No he tenido novia en 20 años. La verdad es que me siento solo todos los días".

El actor de Top Gun tuvo una gran vida sentimental en la que salió con algunas de las celebridades más importantes como Cher o Angelina Jolie.

"Siempre me han parecido las mujeres infinitamente más interesantes que los hombres. Quizás por eso siempre nos hemos llevado bien. Somos como elefantes torpes... y ellos son mariposas", decía.