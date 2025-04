Val Kilmer conquistó a famosas como Angelina Jolie, Cher o Cindy Crawford: El historial romántico de la leyenda de Hollywood

Este 1 de abrilha muerto Val Kilmer, el actor de Top Gun, Batman Forever, Willow o Heat padecía cáncer de garganta desde el año 2014. Ha sido su Hija Mercedes quien ha comunicado la trágica noticia en un comunicado a The New York Times donde compartía que murió a causa de una neumonía.

Val Kilmer fue uno de los actores más talentosos y atractivos de Hollywood y, más allá de su legado cinematográfico, el actor también tuvo un historial de novias muy extenso. Y es que, el intérprete de Tombstone salió con algunas de las mujeres más bellas, deseadas y admiradas del mundo.

Cher fue una de sus primeras parejas conocidas. Empezaron a salir en los años 80 después de conocerse en una fiesta de cumpleaños de la cantante de Belive. El actor tenía solo 22 años entonces y ella era 13 años más mayor que él.

Cher y Val Kilmer en 1982 | Cordon Press

"Una vez que Cher se abre camino en tu mente y tu corazón, nunca se va. Para sus verdaderos amigos, su amor y lealtad inquebrantables nunca mueren", dijo Val Kilmer sobre ella en sus memorias.

"No se parece a nadie que haya conocido", reveló Cher a People en 2021 para añadir que estaban "perdidamente enamorados".

Val Kilmer se casó con la actriz Joanne Whalley en 1988. Fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijos: su hija Mercedes, de 28 años, y su hijo Jack, de 24. Pero, finalmente se acabaron divorciando en 1996.

Val Kilmer y Joanne Whalley | Gtres

Después de su divorcio el actor salió con la top model Cindy Crawford de la que dijo, también en People: "Pensé que podría haber muerto por su amor, no porque fuera difícil, sino porque su deleite era simplemente demasiado para soportar".

Cindy Crawford | Gtres

Aunque, la mujer por la que más sufrió fue por la actriz Daryl Hannah con la que mantuvo una relación en 2021. Tras su ruptura explicó en sus memorias que "lloró todos los días durante medio año".

En el año 2004 Kilmer compartió pantalla con Angelina Jolie en la película Alexander. A raíz de este trabajo los actores tuvieron un romance: Cuando me preguntan cómo es Angelina, siempre digo que es como otras mujeres y otras superestrellas, pero mucho más", dijo en su libro.

Val Kilmer y Daryl Hannah | Gtres

"Más hermosa. Más sabia. Más trágica. Más mágica. Más realista. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena conocer a gente que requiere semanas de esfuerzo para comprenderla, aunque sea un poco? Sí".

Angelina Jolie, Val Kilmer y Colin Farrell en Alexander | Cordon Press

Una de las últimas celebridades con las que se le relacionó fue con París Hilton en 2006. Pero después de este largo historial Val Kilmer estuvo sin tener pareja durante mucho tiempo.

"No he tenido novia en 20 años. La verdad es que me siento solo parte del día a día", afirmó en 2020.

"Siempre me han parecido las mujeres infinitamente más interesantes que los hombres. Quizás por eso siempre nos hemos llevado bien. Somos como elefantes torpes... y ellos son mariposas", reflexionaba entonces sobre el amor.