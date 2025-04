Hollywood llora al legendario Val Kilmer tras su muerte a los 65 años: "Uno de los mejores"

La industria de Hollywood está conmocionada por la pérdida de la estrella de Batman, Val Kilmer. El actor mundialmente conocido por sus grandes éxitos en taquilla como Top Gun, junto a Tom Cruise, o The Doors de 1991, donde interpretó a Jim Morrison, ha fallecido a sus 65 años a causa de una neumonía.

Kilmer estuvo luchando desde 2014 contra su cáncer de garganta y en 2017 publicó su propio documental biográfico donde explicó lo que supuso la enfermedad para él y cómo la afrontó.

Ahora, tras su muerte, numerosas estrellas de la industria han querido rendir homenaje al exitoso actor.

Val Kilmer | Cordon Press

Michael Mann se encargó de dirigir la elogiada película Heat de 1995 protagonizada por Kilmer junto a Robert De Niro, Al Pacino y Jon Voight. El director recuerda al actor como alguien que dejó una "corriente poderosa" en el cine.

"Mientras trabajaba con Val en Heat, siempre me maravilló la variedad y la brillante variabilidad dentro de la poderosa corriente de su carácter, poderoso y expresivo. Después de tantos años de Val luchando contra enfermedades y manteniendo su espíritu, esta es una noticia tremendamente triste", expresa Mann despidiéndose del actor.

Josh Brolin ha publicado una foto suya junto al actor en sus redes sociales donde ha escrito: "Nos vemos, amigo. Te voy a echar de menos. Eras inteligente, desafiante, valiente e increíblemente creativo. Ya quedan pocos como tú. Espero verte ahí arriba en el cielo cuando finalmente me toque. Hasta entonces, recuerdos increíbles y pensamientos hermosos".

La estrella de Aquaman, Jason Momoa, ha querido despedirse del actor compartiendo una publicación de Kilmer en Tombstone a través de sus historias de Instagram, acompañada de varios emojis rezando.

Jason Momoa vía Instagram | Instagram @prideofgypsies

Nina Dobrev, conocida mundialmente por la exitosa serie Crónicas vampíricas, también ha querido homenajear a Kilmer publicando una imagen del actor en su papel de Iceman en Top Gun, acompañado de emojis de corazones rotos.

Nina Dobrev vía Instagram | Instagram @nina

Por su parte, Josh Gad, reconocido por dar voz a Olaf en Frozen, también ha querido dedicarle un emotivo adiós a Kilmer. Lo ha hecho a través de una publicación de una imagen del actor en su icónica película Top Gun. "QEPD, Val Kilmer. Gracias por marcar tantas películas de mi infancia. Fuiste un verdadero ícono", escribe.

Sobre la muerte del actor, Matthew Modine ha declarado a modo de despedida: "Descanse en paz, Val Kilmer. Si no hubiera sido por nuestro encuentro casual en The Source en 1985, quizá nunca me habrían elegido para LA CHAQUETA METÁLICA. Gracias, Val".

El guionista de títulos como Minions y La vida secreta de tus mascotas, Brian Lynch, también ha querido despedirse de Kilmer a través de una historia de Instagram donde ha publicado una foto del actor de joven, definiéndolo como "uno de los mejores". Además ha compartido una de sus escenas favoritas donde aparece Kilmer en el papel de Jim Morrison.

Brian Lynch vía Instagram | Instagram @brianmichaellynch

Sin duda, Kilmer ha sido un actor muy querido dentro de la industria, dejando una huella imborrable con sus grandes éxitos que perdurarán en la historia del cine incluso después de su muerte.