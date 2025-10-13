Diane Keaton fue madre soltera después de cumplir los 50 años y nunca se casó

El mundo del cine se despide de una de sus figuras más queridas y un icono indiscutible de Hollywood, Diane Keaton, que falleció el pasado 11 de octubre a los 79 años dejando tras de sí una huella imborrable tanto en la industria como en el corazón del público.

Actriz, directora, productora, escritora y eterna inspiración de estilo, Keaton fue una auténtica musa de su época.

Nacida en Los Ángeles en 1946, Keaton se convirtió en una estrella gracias a su talento y su personalidad arrolladora. Su colaboración con Woody Allen marcó una de las duplas más memorables del séptimo arte.

Juntos dieron vida a Annie Hall (1977), película que no solo le valió el Oscar a Mejor Actriz, sino que redefinió la comedia romántica y consolidó a Keaton como un icono cultural.

La química entre ambos trascendió la pantalla, y aunque su relación no fue muy duradera, mantuvieron una amistad que sí persistió en el tiempo.

Diane Keaton y Woody Allen en Annie Hall | Gtres

Más allá de su carrera, Diane siempre defendió su independencia con convicción y, a pesar de haber mantenido relaciones con figuras como Al Pacino o Warren Beatty, nunca se casó.

"Recuerdo que un día, en la escuela secundaria, un chico se me acercó y me dijo: 'Un día serás una buena esposa'", le dijo a Peopleen 2019. "Y pensé: 'No quiero ser esposa'. No."

"Creo que soy la única en mi generación, y tal vez antes, que ha sido una mujer soltera toda su vida", añadió.

Sin embargo, a los 50 años tomó una de las grandes decisiones de su vida al convertirse en madre adoptando a su hija Dexter en 1996 y a su hijo Duke en 2001.

Diane Keaton y sus hijos Dexter y Duke | Cordon Press

"No fue un impulso incontrolable", explicó a Ladies Home Journal, según People. "Fue una idea que llevaba mucho tiempo pensando y un día simplemente me lancé".

Con sus trajes (considerados masculinos en esa época), sus sombreros y su elegancia natural, Keaton rompió moldes y cambió la percepción de las mujeres en Hollywood.

Amigos, compañeros y admiradores alrededor del mundo celebran la vida de la leyenda del cine internacional y despiden con cariño a Diane Keaton.