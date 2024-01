El loco vídeo de Jessica Biel donde confiesa que le encanta comer en la ducha: "Me gusta meterme bajo el agua al masticar"

Jessica Biel comparte habitualmente mucho contenido a través de redes sociales. La actriz, que ha estado participando en los últimos años en proyectos como Candy o The Sinner, suele tirar de sentido del humor ante sus seguidores.

La intérprete está casada con Justin Timberlake desde hace 12 años y es madre de los pequeños Silas y Phineas, de los que ya ha hablado en alguna ocasión como en la pandemia . A través de TikTok la intérprete suele mostrar su día a día. Ha sido en un par de vídeos que ha compartido en esta red social donde ha hecho una curiosa declaración: "Se que algunos de vosotros sabéis esto de mí, pero me encanta comer en la ducha. Me encanta comer y beber en la ducha".

Para explicarse mejor, ha querido dejar claro qué tipo de alimentos mete en su ducha: "Cosas apropiadas para la ducha como yogur, cereales, café, té, helados. Sé que está el factor de que se caiga algo, pero seguro que si algo se cae se irá por el desagüe, así que bien".

Sus seguidores no han tardado en reaccionar a estas palabras y Biel ha decidido compartir un segundo vídeo dando algunos consejos útiles a todos aquellos que quieran probar esto: "Tengo muchas ganas de empezar un movimiento, un movimiento de comer en la ducha. Creo que para las personas que realizan múltiples tareas, será un alivio en muchos sentidos".

¿Cómo se consigue esto? Jessica Biel lo ha dejado claro: "Una repisa es muy útil. Necesitas algún lugar donde puedas colocar tu taza, tu recipiente de yogur, tu café, tu espresso, lo que sea que estés comiendo. Me gusta darle un mordisco o un sorbo y ponerlo en la repisa, y luego tú haces lo tuyo de lavarte el pelo, enjabonarte, es muy sencillo chicos".

Ella ha querido iniciar este "movimiento" porque lo encuentra "muy satisfactorio", aunque sus explicaciones no resulten del todo convincentes por ser algo poco higiénico. Es más, ha confesado que existen complicaciones a la hora de masticar: "Tienes que mantener la boca cerrada porque me gusta meterme bajo el agua mientras mastico y, por alguna razón, quiero abrir la boca al mismo tiempo y escupir agua".

Habiendo dicho esto, ha aclarado que no sabía el motivo real de tener esta necesidad: "No sé si es por una situación de mi infancia relacionada con una pistola de agua pero tengo la necesidad de escupir agua en la cara de alguien. Tal vez es porque me escupen en la cara con agua mis hijos pero estoy preparada en todo momento para devolvérsela".

La actriz ha finalizado su vídeo animando a sus seguidores a hacerlo: "Mastica, no abras la boca, no dejes que te entre el agua de la ducha. Ahí lo tienes, disfruta de tu ducha".