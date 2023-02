Dakota Johnson es una de las actrices más codiciadas de Hollywood y su carrera ha explotado desde su participación en la saga de 'Cincuenta sombras'.

Desde entonces ha hecho papeles muy variados que han podido demostrar su versatilidad, pero también ha terminado enamorando por su propia personalidad. Entrevista tras entrevista (incluida ESA con Ellen DeGeneres) la hija de Melanie Griffith ha demostrado que no le importa ser única, y tampoco tener una honestidad sin filtros poco vista en esta industria.

La actriz suele sincerarse sobre gran variedad de temas, y también se ha mostrado honesta en ocasiones sobre su salud mental y la depresión con la que ha lidiado durante décadas de su vida.

Dakota habla también con Marie Claire abiertamente sobre su (extensa) experiencia con la terapia:

"Mi mente se mueve a un millón de kilómetros por minuto. Tengo que hacer mucho trabajo para filtrar pensamientos y emociones, y voy mucho a terapia", asegura.

La actriz asegura que hablar con un profesional le ayuda a manejar todos los pensamientos que pasan por su cerebro, que a veces "va a lugares oscuros".

"He lidiado con la depresión desde muy joven, desde que tenía 15 o 14 años. Ahí fue cuando, con la ayuda de profesionales, fue como, 'Oh, esto es algo a lo que me puedo agarrar'".

"Pero he aprendido a encontrar [la depresión] bella, porque puedo sentir el mundo. Supongo que tengo muchas complejidades, pero no me drenan. No las hago problema de nadie más", explica.

Dakota volverá a dar un giro a su carrera muy pronto con 'Madame Web', la película en el universo de SpiderMan donde mostrará un registro que no le hemos visto nunca.