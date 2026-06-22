Concurso: Consigue un pack de entradas y un divertido gorro de Minions & Monsters, la nueva entrega del universo animado

Este 1 de julio llega exclusivamente a los cines Minions & Monsters, película dirigida por Pierre Coffin, nominado a los Oscar, que estuvo al mando de las tres primeras entregas de Gru: Mi villano favorito y de la primera película Minions.

Después del gran éxito de taquilla mundial del verano de 2024, Gru 4: Mi villano favorito, Illumination presenta un divertido nuevo capítulo de la saga, Minions & Monsters, ampliando su alegre universo animado con personajes nunca vistos dentro de la mayor franquicia de animación de la historia del cine.

Este capítulo cuenta la desvergonzada, disparatada y verdadera historia de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo, soltaron monstruos en el mundo y acabaron uniéndose de nuevo en un intento de salvar el planeta del desastre que ellos mismos habían creado.

Si quieres participar en nuestro concurso y disfrutarla en cines además de recibir un gorro de la película, muy atento:

PREMIO

- Tenemos 5 packs de entrada cuádruple y gorro de Minions & Monsters.

Las entradas son digitales y se pueden canjear en la taquilla de los cines KINÉPOLIS, CINE SUR, CINES ABC, MK2 PALACIO DE HIELO, OCINE, LA DEHESA y CINES ACEC (Excepto Filmax Gran Vía y Cinemax Almenara), siempre que la película esté en su cartelera.

DINÁMICA DE CONCURSO

- Síguenos en redes sociales (@objetivotv) y contesta en nuestro post de Instagram a la pregunta que te hacemos:

Pregunta: ¿Cuál es tu palabra del idioma Minion favorita?

- Etiqueta a dos amigos en tu respuesta con quienes te gustaría compartir esta experiencia cinematográfica.

- Puedes compartir el concurso en Stories para tener una participación extra, aunque no es obligatorio.

- Contactaremos con los ganadores por mensaje privado al finalizar el concurso.

DURACIÓN DEL CONCURSO

- El concurso estará activo del 22 al 29 de junio.

Consulta aquí las BASES LEGALES de todos los concursos de ATRESMEDIA