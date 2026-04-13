Concurso: Consigue una entrada doble para ver 'Michael', la película sobre Michael Jackson, en cines

El 22 de abril llega exclusivamente a los cines Michael, el retrato en la gran pantalla de la vida y el legado de uno de los artistas más influyentes que el mundo haya conocido.

La película nos muestra el viaje de Michael Jackson más allá de la música, desde el descubrimiento de su extraordinario talento como líder de los Jackson Five hasta convertirse en una visionaria estrella cuya ambición creativa despertó un incansable afán por consagrarse como el mayor icono de la industria del entretenimiento.

Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson, es el protagonista de la película quien hace su debut en la gran pantalla encarnando a su tío. En el reparto le acompañan: Nia Long (Empire, la saga The Best Man), Laura Harrier (Infiltrado en el KKKlan, SpiderMan: Homecoming) y Juliano Krue Valdi (Una casa de locos: la película, Arco), además de Miles Teller (Top Gun: Maverick, Whiplash) y el nominado en dos ocasiones al Oscar Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing, Rustin).

Si quieres ir a verla al cine puedes participar en el concurso que te detallamos a continuación:

PREMIO

- Tenemos 5 entradas dobles para disfrutar de Michael exclusivamente en el cine junto a un acompañante.

- Las entradas son digitales y se pueden canjear en la taquilla de los cines KINÉPOLIS, CINE SUR, CINES ABC, MK2 PALACIO DE HIELO, OCINE, LA DEHESA y CINES ACEC (Excepto Filmax Gran Vía y Cinemax Almenara), siempre que la película esté en su cartelera.

DINÁMICA DE CONCURSO

- Síguenos en redes sociales (@objetivotv) y contesta en nuestro post de Instagram a la pregunta que te hacemos:

Pregunta: ¿Cuál es tu canción favorita de Michael Jackson y por qué?

- Etiqueta a dos amigos en tu respuesta con quienes te gustaría compartir esta experiencia cinematográfica.

- Puedes compartir el concurso en Stories para tener una participación extra, aunque no es obligatorio.

- Contactaremos con los ganadores por mensaje privado al finalizar el concurso.

DURACIÓN DEL CONCURSO

- El concurso estará activo del 13 de abril al 20 de abril.

Consulta aquí las BASES LEGALES de todos los concursos de ATRESMEDIA.