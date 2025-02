El comunicado del equipo de Blake Lively tras la decisión del juez en la primera vista de su juicio con Justin Baldoni

La batalla legal de Blake Lively y Justin Baldoni ha tenido su primera aparición en los tribunales, para el juicio en relación a lo ocurrido durante el rodaje de It Ends With Us.

La vista ha tenido lugar en Nueva York este lunes y el juez Lewis J. Liman ha escuchado a ambas partes en la corte federal, con intención de comenzar el juicio en marzo de 2026.

Como sabe el público, que ha estado siguiendo de cerca el juicio, el juicio comprenderá las demandas solapadas de Blake contra Justin, su productora y su equipo de relaciones públicas por acoso sexual y represalias, y la demana de Justin contra Blake, Ryan Reynolds y su publicista por difamación y extorsión.

Blake Lively, Ryan Reynolds y Justin Baldoni por separado en la premiere de It Ends With Us | Gtres/Cordon Press

El juez también ha dictaminado sobre la moción de los abogados de Lively de frenar al equipo de Baldoni de hablar con la prensa. El juez declaró que a ninguna de las partes del caso se le permitirá hablar con la prensa, para tratar de frustrar la parcialidad de los posibles jurados.

Tras la conclusión, los abogados de Lively, Michael Gottlieb y Esra Hudson, han emitido el siguiente comunicado:

"Estamos contentos con el resultado de la vista de hoy y con ganas de seguir adelante con la fase de pruebas del caso. El tribunal nos ha concedido nuestra petición de que todos los abogados implicados cumplan la ley y no hagan ningunas declaraciones que puedan influenciar al jurado. Este caso aborda graves acusaciones de acoso rexual y represalias. Haremos responsables a los acusados, y confiamos en que una vez se presenten todas las pruebas de este asunto, la Sra. Lively prevalecerá".

Este proceso judicial no ha hecho más que empezar, así que habrá que permanecer atentos a la información que se va sucediendo.