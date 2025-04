Cómo Georgina Chapman reencontró el amor con Adrien Brody tras su polémico divorcio de Harvey Weinstein

Georgina Chapman, diseñadora de moda y cofundadora de la firma Marchesa, atravesó un complicado divorcio tras su separación del exproductor de cine Harvey Weinstein, con quien tiene dos hijos, India y Dashiell. Weinstein cumple actualmente una condena por múltiples delitos de abuso sexual.

Chapman reveló en 2018 lo duro que había sido enterarse de lo que había hecho su marido, y reconoce que se quedó impactada cuando comenzaron a surgir las numerosas acusaciones de acoso sexual, agresión y violación por parte de decenas de mujeres.

Vuelven a acusar a Harvey Weinstein antes de su juicio en Nueva York | EFE

Cuando Weinstein fue declarado culpable, la diseñadora alegó que solo pudo sentir una profunda tristeza. Según una fuente cercana, Chapman estaba desconsolada y aseguró que "el dolor nunca desaparecerá".

Tras esta situación, Chapman no quería volver a verse involucrada en una relación sentimental, incluso no quería hacer apariciones públicas. "Me sentí tan humillada y tan destrozada que no me pareció respetuoso salir", declaró a Vogue en 2018.

Todo dio un giro cuando Adrien Brody entró en su vida, poco después de que sus amigas la animaran a volver a salir y retomar su vida social. En 2019 se les comenzó a vincular sentimentalmente y en 2021 hicieron su primera aparición pública como pareja en el estreno de la película Clean en el Festival de Cine de Tribeca.

Desde entonces, han compartido numerosas alfombras rojas. Recientemente se les ha podido ver en la gala de los Oscar 2025, donde Brody fue galardonado con su segunda estatuilla por su impresionante papel en The Brutalist.

La noche estuvo repleta de momentos memorables, y uno de los más comentados lo protagonizó la pareja. Parece que al actor se le había olvidado que estaba masticando chicle justo antes de subir al escenario a por su premio, por lo que tuvo que improvisar sacándoselo de la boca para lanzárselo a Chapman.

A lo largo de esta exitosa temporada de premios, Brody ha dedicado emotivas palabras a su pareja en varios de sus discursos, agradeciéndole su apoyo incondicional y expresando la profunda admiración que siente por ella. El actor también tuvo elogios para los hijos de la diseñadora.

Después de años de sufrimiento tras su polémico divorcio, Chapman se ha reinventado y está completamente enamorada de Brody y juntos disfrutan de su vida en su granja en el norte del estado de Nueva York rodeados de sus mascotas.