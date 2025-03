¿Te diste cuenta? Adrien Brody habla del momento en que se sacó un chicle y se lo tiró a su novia tras ganar el Oscar

Adrien Brody ha protagonizado varios de los momentos memorables que nos ha dejado la gala de los premios Oscar 2025. Para el actor, el pasado 2 de marzo fue uno de los días más importantes en su carrera al alzarse con su segunda estatuilla dorada a Mejor Actor gracias a su actuación en The Brutalist.

Pero Brody no solo ha sido protagonista de la glamurosa noche de premios por alzarse con la victoria sino, también, por el repentino momento que nos ha dejado antes de subir al escenario para recoger el Oscar. Parece que al actor se le había olvidado que estaba masticando chicle cuando fue proclamado ganador, por lo que rápidamente se lo sacó de la boca y se lo arrojó a su pareja Georgina Chapman, quien trató de interceptarlo en el aire sin éxito.

Adrien Brody y su pareja Georgina Chapman en los Oscar 2025 | Reuters

Muchos usuarios en redes sociales están comentando esta acción por parte del actor, entre los que podemos encontrar a sus detractores y a los que piensan que el momento fue "puro cine".

Parece que este suceso no ha pasado desapercibido y, durante una entrevista en Live With Kelly and Mark posterior a la gala, el actor aclara: "¡Chicle! Porque olvidé que estaba masticando chicle y no puedo hacerlo mientras doy un discurso de agradecimiento".

Ante la opción de haberse tragado el chicle, confiesa que "¡Podría haberlo hecho! No pensé en eso. (Solo pensé) ¡Tengo que deshacerme de esto de alguna manera!".

Después del incidente, el actor nos ha regalado otro gran momento durante su discurso, cuando se molestó al darse cuenta de que intentaban sacarlo del escenario por alargarse demasiado. De hecho, se ha confirmado que ha batido el récord del discurso más largo en la historia de los Oscar.

Además, Brody ha revivido el memorable beso que le robó a Halle Berry en los Oscar de 2003, pero esta vez ha sido la actriz quien, en señal de venganza, le ha robado un besodurante la alfombra roja, justo antes de la gala y frente a su pareja, Georgina.