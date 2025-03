El enfado de Adrien Brody durante su discurso tras ganar el Oscar: "Estoy terminando, por favor"

Adrien Brody se alzó este domingo con el segundo Oscar de su carrera a mejor actor por The Brutalist, derrotando a Timothée Chalamet (A complete unknown), Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing), Ralph Fiennes (Conclave) y Sebastian Stan (The Apprentice. La historia de Trump).

El drama de posguerra The Brutalist presenta la historia de László Toth (Brody), un visionario arquitecto que llega a Estados Unidos huyendo de la Europa bélica para reconstruir su vida y su matrimonio junto a su esposa.

Durante su emotivo discurso el actor tuvo que hacer una pausa cuando empezaron a ponerle la música para que acabase:

"A ver, que estoy terminando. Por favor, por favor, por favor, ya termino. Voy a acabar, por favor apagad la música. He hecho esto antes. Gracias", decía muy serio, arrancando las risas y aplausos del público.

"No es mi primer rodeo... pero seré breve, no me voy a poner escandaloso, lo prometo".

Adrien Brody en los Oscar 2025 | Reuters

A pesar del problema de tiempo, el actor expresaba muy emocionado: "Creo que si la historia puede enseñarnos algo, es un recordatorio de que no debemos dejar que el odio venza, no dejemos que se convierta en un factor determinante". Y afirmaba que con esta película buscaba "representar los traumas persistentes, las repercusiones de la guerra y la opresión sistemática del antisemitismo y el racismo", abogando por un mundo "más feliz e inclusivo".

Brody ya había ganado el Oscar a mejor actor en 2003 por El pianista.