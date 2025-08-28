Sin cobertura se convierte en la comedia familiar del verano: Número 1 en taquilla con más de 100.000 espectadores

Sin cobertura alcanzó el pasado lunes el primer puesto de la taquilla en los cines españoles, consolidando un éxito que ya había arrancado el fin de semana de su estreno, en el que debutó como la película familiar más taquillera de la cartelera. Más de 100.000 espectadores han viajado a la Edad Media para reírse y disfrutar con la nueva aventura familiar de Mar Olid, producida por Atresmedia Cine junto a LAZONA Zinema, Buendía Estudios Bizkaia y LAZONA Producciones, en asociación con Sony Pictures Entertainment Iberia.

Alexandra Jiménez (Buscando a Coque) y Ernesto Sevilla (¡Vaya vacaciones!), dan vida a los padres de esta familia. El elenco infantil lo completan Luna Fulgencio (saga Padre no hay más que uno), los hermanos Amaia (Amar es para siempre) y Aimar Miranda (La Promesa).

Completa el reparto un reconocido grupo de actores: Luis Callejo (Menudas Piezas), Pepe Viyuela (La familia Benetón), Carmen Ruiz (Atasco), Salva Reina (¿Quién es quién?), Carlos Serrano (Soy Nevenka), Joaquín Reyes (Camera Café, la película), Candela Camacho (4 Estrellas), Germán Alcarazu (El doble más 15), y la colaboración especial de Petra Martínez (Cerrar los ojos).

Olatz Arroyo (La familia perfecta, El mejor verano de mi vida) es la autora del guion de este film familiar.

Sin Cobertura, de Atresmedia Cine | Atresmedia Cine

¿Qué pasaría si tu familia viajase a la Edad Media?

La clave de Sin cobertura es que es una película de nuestro tiempo que aborda, en clave de humor, el problema actual de las nuevas tecnologías en las relaciones familiares. Con esta premisa nuestros protagonistas viajan a la Edad Media y tendrán que enfrentarse a nuevos retos, luchando por mantenerse unidos sin la ayuda de móviles ni pantallas.

Producida por LAZONA Zinema, Buendía Estudios Bizkaia, Atresmedia Cine y LAZONA Producciones, en asociación con Sony Pictures Entertainment Iberia, con la participación de Atresmedia y Netflix y con la financiación del Ministerio de Cultura – ICAA y Crea SGR. Sony Pictures Entertainment ha sido la responsable de la distribución de la película en las salas de cines.

Atresmedia Cine, líder de taquilla un año más

Atresmedia Cine continúa liderando la taquilla del cine español en 2025 con más de 3 millones de espectadores acumulados por títulos como Sin cobertura, Mikaela, Un funeral de locos, Las irresponsables y Padre no hay más que uno 5, la película española más taquillera del año. La productora cinematográfica de Atresmedia lleva seis años seguidos liderando la taquilla del cine español.

Así, Atresmedia Cine lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo Atresmedia nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de Atresmedia, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación. Atresmedia Cine lleva seis años seguidos ostentando el título de líder de taquilla del cine español.