Kumail Nanjiani asegura que el fracaso de Eternals lo "destrozó" y tuvo que ir a terapia: "Iba a ser mi trabajo durante 10 años"

Kumail Nanjiani, recordado por dar vida a Kingo en Eternals (2021), ha sorprendido al revelar que su contrato con Marvel iba mucho más allá de esa única película.

El actor ha confesado que firmó para más proyectos del MCU (universo Cinematográfico de Marvel), los cuales no salieron adelante por el mal recibimiento de la película de Eternals.

Los protagonistas de 'Eternals' | Marvel

Esta situación, según ha admitido, lo llevó a replantearse su relación con la industria y a buscar ayuda profesional.

En una entrevista en el podcast Working It Out con Mike Birbiglia, el actor ha compartido los detalles que desconocemos sobre su participación Marvel.

"Firmé para seis películas. Firmé para un videojuego. Firmé para una atracción en un parque temático. Te hacen firmar para todo esto", contaba Nanjiani.

Este contrato hizo que crecieran las expectativas de la expansión y la tranquilidad a cerca de su carrera: "Yo pensaba: 'Este va a ser mi trabajo durante los próximos diez años'".

Sin embargo, la realidad fue muy distinta, ya que tras el estreno de Eternals en 2021, la película recibió críticas negativas y su recaudación en taquilla fue menos de la esperada. Al respecto, Nanjiani admitió:

"Salió, recibió críticas muy malas y no tuvo mucho éxito. Me destrozó demasiado. Fue entonces cuando pensé: 'Necesito ir a terapia para resolver esto'", decía Kumail.

"Pero lo que realmente me impactó fue darme cuenta de que gran parte de mi autoestima está ligada a las reacciones de otras personas hacia mi trabajo", añadía el actor dando una lección.

Kumail Nanjiani en la premiere de 'Eternals' | Getty

Sin embargo, Nanjiani ha dejado claro que "se siente orgulloso de la película".

A pesar de que la entrega finaliza con el mensaje "¡Los Eternals volverán!", Marvel Studios no ha anunciado ningún plan para una continuación.