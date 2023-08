La clara razón por la que Daniel Radcliffe dejó de salir con sus compañeros de 'Harry Potter'

Daniel Radcliffe se convirtió en un icono tras conquistar a los fans dando vida al famoso mago de Hogwarts en la saga de 'Harry Potter' a quien interpretó entre 2001 y 2011. Durante estos años, el actor creció junto a sus compañeros de rodaje Emma Watson y Rupert Grint, los queridos Hermione y Ron en la ficción.

Sin embargo, el paso de Radcliffe por la franquicia no fue exactamente cómo esperabas. En una ocasión, el actor habló con detalle sobre sus primeros pasos y experiencias en el mundo del cine y se sinceró sobre su relación con los actores durante los años de rodaje de la saga confesando que, durante un tiempo, se mantuvo distanciado de ellos.

Hermione, Harry Potter y Ron | Warner Bros.

"He aprendido que la única definición de éxito que puede importar es la tuya. Todo el mundo parece pensar que he tenido un éxito completo y que puedo parar ahora. Hay una actitud de que el éxito equivale a dinero y si lo has hecho joven entonces has tenido éxito", comentó el actor para el programa 'George Stroumboulopoulos Tonight'.

"No creo que sea así como me considero a mí mismo porque considero que el éxito consiste en convertirme en un mejor actor con cada trabajo que hago. Considero el éxito como una carrera con longevidad", afirmó.

Centrado en su objetivo de convertirse en un gran actor y diversificar su trabajo, Radcliffe tuvo que distanciarse un poco de sus compañeros de reparto para lograr convertirse en el actor que perseguía ser. "Solía ​​hacer muchas bromas en el pasado, pero ahora quiero ser un actor más maduro y serio", confesó para Stuff. "Ya no me involucro en la bebida ni en las fiestas con el elenco".

A pesar de ello, los actores continuaron manteniendo una gran relación durante el rodaje y se volvieron grandes amigos, aunque su relación en la actualidad no es tan estrecha como muchos fans podrían esperar, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Fotograma de la saga 'Harry Potter' | Warner Bros.

Para sorpresa de muchos, centrado en desarrollar su carrera, Radcliffe incluso se planteó abandonar la saga antes de tiempo para darle un giro a su carrera y comenzar a interpretar otros papeles. "Para la tercera película, pensé, si hay un momento para salir, es ahora; todavía hay tiempo suficiente para que otro actor entre y se establezca", confesó para The Guardian. "Durante un tiempo pensé, si los hago todos, ¿podré pasar a otras cosas o debería comenzar a hacer otras cosas ahora?".

Por suerte, Daniel se retractó y siguió deleitando a los fans como el icónico Harry Potter, un papel por el que, pasen los años que pasen, siempre será recordado. Tanto es así, que muchos seguidores de la saga pensaron en Radcliffe después de que Warnermedia anunciara el desarrollo de una nueva serie sobre el mágico mundo de Hogwarts para HBO Max. Sin embargo, la serie contará con un nuevo elenco y Daniel ha confesado que no está interesado en participar ni realizar ningún cameo sorpresa.

Sumado a todo ello, recientemente Radcliffe ha dado la bienvenida a su primer hijo junto a su pareja, la actriz Erin Darke a la que conoció en 2012 en el set de rodaje de la película 'Kill Your Darlings'. Con el objetivo de disfrutar de su paternidad, como puedes ver en el vídeo de arriba, el actor ha reconocido que tiene pensado trabajar menos en el futuro para centrarse en su hijo.