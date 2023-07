Daniel Radcliffe habla de lo "loco e intenso" que es ser padre y revela el sexo de su bebé

Daniel Radcliffe se ganó el corazón de los fans de Hogwarts como el icónico Harry Potter a quien interpretó entre 2001 y 2011 junto a Emma Watson y Rupert Grint.

Tras varios rumores de embarazo, en abril el actor dio la bienvenida a su primer hijo junto a su pareja, la actriz Erin Darke. Los actores se conocieron en 2012 en el set de rodaje de la película 'Kill Your Darlings' y ese mismo año iniciaron su relación.

Daniel Radcliffe y Erin Darke | Getty

Sin embargo, la pareja siempre se ha mantenido muy discreta con su vida privada y prefirieron no revelar el nombre ni el sexo del bebé, hasta ahora. Durante una entrevista para ET, Radcliffe ha revelado que su bebé ¡es un niño!

Radcliffe ha compartido sus primeras experiencias como padre y ha hablado sobre cómo se siente. "Es grandioso. Es loco e intenso, pero él es maravilloso y Erin es increíble; también es un verdadero privilegio pasar este tiempo con él. Siempre puedo tomarme un tiempo libre, lo que no todos pueden hacer, por lo que puedo estar mucho tiempo aquí con él, lo cual es encantador", ha relatado. "Lo estamos pasando muy bien".

Sobre los proyectos del futuro, el actor ha reconocido que la paternidad será algo que afecte en cierto modo a su carrera, pero ha dejado muy claro que no tiene pensado retirarse. "Todavía no ha afectado las cosas, pero realmente me gusta pasar tiempo con él, y creo que lo echaré de menos cuando vuelva a trabajar más adelante en el año", ha afirmado.

"Definitivamente seré, creo, un poco más selectivo, siempre he sido selectivo, pero creo que probablemente trabajaré un poco menos durante los próximos años", ha añadido. "Nunca me detendré. Tampoco creo que eso sea bueno para mí".