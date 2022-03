La bola sobre uno de los escándalos recientes más grandes de Hollywood sigue creciendo. El altercado Smith-Rock promete seguir trayendo cola a una historia que se remonta años atrás, cuando el trío formado por Jada Pinkett, Will y Chris eran amigos.

Unos desencuentros públicos cuyo punto álgido fue en los Oscar de 2016, desencadenó la ruptura en la amistad de estas estrellas. El cómico apuntó sus chistes hacia el matrimonio Smith en esa gala de la que era presentador. Jada fue una de sus dianas al burlarse de su intento de boicot por la ausencia de actores negros nominados.

Junto a ello, se unieron los rumores sobre un posible romance en el pasado entre Rock y Jada. Hecho que cogió relevancia cuando la actriz afirmó haber mantenido relaciones fuera del matrimonio que comparte Will Smith.

Finalmente, el último chiste del actor desencadenó todo: "Jada, te quiero. No puedo esperar para ver 'La Teniente O'Neil 2'". A la intérprete no le hizo ni un ápice de gracia, Will Smith le agredió y más tarde le pidió perdón, como puedes ver en el vídeo. Muchos opinan que las palabras del presentador fueron incorrectas por hacer humor con la enfermedad autoinmune de Jada que le produce alopecia.

Pero lo que pocos conocen es que en 2009, el humorista se concienció sobre la importancia del cabello femenino en la comunidad afroamericana de los Estados Unidos. Mediante un documental que produjo y protagonizó, el actor exploraba el problema de autoestima, entre otros aspectos, de las mujeres negras en cuanto a sus cabellos.

Este largometraje llamado 'Good Hair' se expuso en Sundance, obteniendo el Gran Premio del Jurado, aunque cayó en el olvido. Entre los temas que abordaba, destaca los problemas de identidad cultural entre las mujeres afroamericanas que ansían un cabello largo y liso. Todo ello en clave de humor, pero también de denuncia ante los modelos de belleza del país.

Según la sinopsis oficial, el actor "explora la forma en que los peinados afectan las actividades, las carteras, las relaciones sexuales y la autoestima de la comunidad negra".

"Una aventura estridente provocada por la hija de Rock que se le acerca y le pregunta: 'Papá, ¿Cómo es que no tengo un buen cabello?'", asegura el documental, donde el actor entrevista a "profesionales del cuidado del cabello, profesionales de la belleza, peluqierías y barberías y celebridades como Ice-T o Nia Long".

En YouTube hay un canal que recoge algunos de los mejores momentos de este documental que ahora intenta arrojar luz a la figura de Rock, mientras que otros ven su hipocresía al luego bromear sobre ello.

No obstante, han surgido fuentes cercanas a él que aseguran que no tenía ni idea de que Jada padece alopecia y que "no tiene una pizca de maldad".

