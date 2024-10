Chris Hemsworth revela este detalle íntimo de su vida en la cama con Elsa Pataky

Chris Hemsworth y Elsa Pataky son una de las parejas más admiradas de Hollywood, no solo por su innegable carisma y talento, sino por la naturalidad con la que comparten detalles de su vida cotidiana.

En una reciente entrevista para la revista People, con motivo del décimo aniversario de su portada como El Hombre Más Sexy Vivo, el actor ha hablado abiertamente sobre su relación con Pataky y la dinámica que mantienen en casa, revelando momentos íntimos y cómicos que reflejan la cercanía y la sensualidad entre ellos.

Hemsworth ha compartido algunos de los aspectos más divertidos e íntimos de su vida con Elsa, bromeando sobre cómo disfrutan de la privacidad en su hogar en Byron Bay. "Dormir sin pijama y bailar por la casa" son algunas de las pequeñas libertades que mantienen viva la chispa entre ambos, mostrando que detrás de la fama y el glamour, su relación se basa en el amor, la diversión y la complicidad.

Chris Hemsworth con su mujer Elsa Pataky | Reuters

Al recordar cómo fue elegido el Hombre Más Sexy Vivo hace una década, Chris ha comentado con humor: "Pensé que era bastante divertido cuando escuché la noticia". Esta divertida revelación no pasó desapercibida para Elsa, quien también lo consideró gracioso.

Sin embargo, Chris no dejó de disfrutar de la fama que le trajo el título: "Creo que me has dado un par de semanas de derecho a alardear en casa. Simplemente puedo decirle a Elsa: Recuerda, esto es lo que piensa la gente, así que ya no necesito lavar los platos ni cambiar pañales. Estoy por encima de eso. Ya lo logré".

Durante la entrevista, el actor también se ha referido a cómo su vida ha cambiado desde aquel entonces. A pesar de las bromas sobre su fama, el actor ha admitido que ahora está más centrado en su vida familiar. "Acabamos de pasar un gran día en la playa con los niños, nadando y jugando a la pelota. Fue la primera vez en mucho tiempo que lo hicimos. De eso se trata", explica el actor, quien ha formado una sólida familia junto a Pataky y sus tres hijos: India Rose, de 13 años, y los gemelos Sasha y Tristan, de 10.

Con estas declaraciones queda claro que Chris Hemsworth y Elsa Pataky continúan demostrando que, más allá de la fama, su relación se sostiene en una base de humor, amor y momentos simples compartidos en familia. Con cada nueva revelación, queda claro que la clave de su felicidad radica en su capacidad para disfrutar juntos de la vida cotidiana, manteniendo una conexión auténtica y cercana.