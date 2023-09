Chris Evans confiesa que él tampoco entendió muy bien una de sus películas más conocidas

Chris Evans se ha mantenido muy activo en la industria cinematográfica de Hollywood desde que comenzó su carrera hace prácticamente 20 años durante la cual ha destacado por dar vida al admirado superhéroe de Marvel, el Capitán América. Sin embargo, ahora el actor ha decidido tomarse un descanso para disfrutar de su vida más personal con su actual mujer, la actriz Alba Baptista.

A lo largo de su carrera, además de realizar más de 10 películas pertenecientes al Universo Cinematográfico de Marvel, Evans ha protagonizado muchas otras películas como Ghosted, Un Don Excepcional, Puñales por la Espalda o Snowpiercer (Rompenieves). Esta última cinta es de2013 dirigida por Bong Joon Ho que, durante una entrevista con GQ, el propio Evans ha asegurado que no la entendía.

Chris Evans en Rompenieves | Cordon Press

"Cuando leí el guion por primera vez, no lo entendí del todo. Yo estaba como, 'Y... ¿qué?'", ha confesado el actor. "Siempre que se trata de una película que construye un mundo distópico, estás creando un entorno completamente separado. Hay una especie de presunción en la que tienes que decir: Está bien, entonces todo el mundo acepta esto, ¿así es como es? ¿Nadie está un poco indignado de que esta sea la estructura? Esa es la norma, está bien'".

"Tienes que decidir en qué parte de tu cerebro pasas el tiempo pensando en ello. ¿Sigues el camino íntimo y simplemente lo haces sobre el personaje? ¿Intentas hacerlo sobre lo que hizo falta para que esa sociedad llegara a ese lugar?", ha planteado Evans. "Es un desafío, pero puedes ver a Tilda Swinton en la película y ver su aproximación a este personaje que es más amplio que la vida misma".

A pesar de las dudas, Evans ha asegurado que confió plenamente en la visión, las ideas para la película y en la labor como director de Bong, quien años más tarde conseguiría hacerse con multitud de Premios Oscar por la cinta Parásitos.

"El director Bong es un visionario. Cuando trabajas con alguien que sabe exactamente lo que quiere, incluso si no es exactamente cómo tú lo visualizas, genera confianza", ha afirmado el actor. "Y como actor, eso es lo más importante: confiar en el director. De lo contrario, estás jugando a la defensiva. De lo contrario, dirás: Muy bien, esta primera toma, bueno, haré esto, para al menos poder proteger eso. Luego intentaré esto, pero no quiero intentar aquello porque no sé si saben cómo usar esa toma. Cualquier cosa que les dé puede ser utilizada en mi contra'".

"Y cuando tienes un director que está tan convencido de cuál es su visión, es cuando dices: Genial. Si me pides que salte, yo diré: ¿Cómo de alto?", ha concluido Evans.