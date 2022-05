Channing Tatum protagonizará la adaptación de 'Sparkella', el cuento que escribió para su hija

A Channing Tatum siempre lo recordaremos por 'Magic Mike', pero lo cierto es que la carrera artística del actor ha evolucionado mucho estos últimos años, y lo hemos podido ver en nuevos registros, incluso a las órdenes de Tarantino o los hermanos Cohen. Pero lo que mucha gente desconoce es que Channing Tatum también ha hecho sus pinitos en la literatura.

Concretamente, en la literatura infantil. En 2020, Channing pasó la cuarentena junto a su hija Everly, para la que escribió el libro 'The One and Only Sparkella', una pequeña aventura literaria que emocionó al actor, como compartió en su momento en Instagram: "Chicos, no sé a vosotros, pero las cosas fueron un poco raras para mí en cuarentena. Acabé accidentalmente encerrado con mi hija de 7 años en su habitación. Y volví a mi infancia, así que he creado esto para ella, y para la niña que llevo dentro de mí, supongo. Gracias por leer Sparkella”. El editor Macmillan lo describió como "una encantadora oda a la autoestima y al amor entre un padre y una hija"

'Sparkella' ya se ha convertido en una serie de libros, que ahora también tendrá su adaptación al cine, y el guion será adaptado por Pamela Ribon, guionista de 'Moana'. Tatum lo ha confirmado en su Instagram, donde ha vuelto a posar vestido con unas alas y un tutú, como lo hizo para presentar su novela, pero esta vez sujetando la segunda parte del libro para anunciar su adaptación de acción real al cine.

"¡Tiempo de brillar! 'Sparkella' vendrá a la vida real con su propia película. Será adaptada por Pamela Ribon, que ha escrito una de mis películas de dibujos favorita ¡Allá vamos!". Tatum también ha aprovechado para promocionar la segunda parte del libro que escribió para su hija, que se publicará el 31 de mayo.

En la dedicatoria del libro, obtenida por People, Tatum escribió: "A Everly, el ser mágico más brillante que he conocido. Eres mi mejor maestra". "Mi único deseo es tener más tiempo en esta vida para jugar en todos los reinos mágicos que hemos creado", escribió. "Esto también es para todos los papás que puedan tener una niña... Ponte lo que sea, baila, y sé tan mágico como puedas. Porque prometo que devolverán el amor".

