Cara Delevingne ha hecho saltar las alarmas con sus últimas apariciones en público, y por la conversación sobre su estado de salud que estas imágenes han generado en los medios.

Recientemente ha sido vista fumando una pipa sola en su coche, o paseándose descalza en un aeropuerto, con un visible mal aspecto que ha hecho a sus fans preocuparse seriamente. Una preocupación que ha crecido tras las imágenes de Margot Robbie llorando y desconsolada al abandonar la casa de Delevingne, con la que entabló amistad tras coincidir en 'Escuadrón Suicida'.

Según recoge Daily Mirror, la familia y los amigos de la modelo están "muy preocupados" por ella, y consideran buscarle ayuda profesional. Todo ello ha hecho que se hable de la infancia de Delevingne, y de los episodios más duros que vivió a lo largo de ella.

Cara nació en el seno de una familia acomodada, que incluso tiene vínculos con la realeza británica, ya que su abuela Janie fue dama de compañía de la Princesa Margarita. Sin embargo, estuvo lejos de vivir un ambiente funcional en casa.

Cara contó a la revista Vogue cómo le "moldeó la vida" la adicción a la heroína de su madre Pandora: "Creces muy rápido porque estás haciendo de padre para tus padres". Un hecho que le unió mucho a sus hermanas Poppy y Chloe, dada la dramática situación que vivieron: "Mi vida ha sido muy estresante, porque ha habido mucho caos, inseguridad, sin saber si la gente a mi alrededor estaba bien o no".

Después conoció que su madre pasaba por problemas mentales en aquellos momentos, según contó su hermana Chloe a The Sunday Times: "Tenía 13 años cuando mi madre me sentó para decirme que era bipolar, pero siempre supe algo". Chloe asegura que, a pesar de ello, nunca han dudado del afecto de su madre: "No ha habido ni un solo segundo en el que nuestra madre no nos haya querido con locura".

A la difícil situación que vivía en casa, a Cara se le sumaron más problemas de socialización al asistir a clase, con varios cambios de instituto de por medio, en los que sufrió bullying por su aspecto y comportamiento. Fue entonces cuando tuvo una "crisis mental" según contaba a Esquire: "Me golpeó una ola de depresión, ansiedad y odio a mí misma, cuando los sentimientos eran tan dolorosos que una vez empecé a estampar mi cabeza contra un árbol para desmayarme".

Un acoso sufrido en clase que Cara achacaba a su aspecto, y a la percepción que tenían de ella sus compañeros: "Si vestía la ropa que me gustaban y llevaba el pelo como me gustaba, me decían que parecía un chico. Y aunque actuara como tal, yo no era un chico".

Los problemas de adicción de Cara Delevingne

Aquellos episodios de fuerte depresión o ansiedad a los que hacía referencia la modelo británica acabaron derivando en un problema de adicción con los opiáceos "más fuertes que el Prozac" que le recetaban para tratarlo, y que se sumaban a otras drogas, según contó también a Esquire: "Fumé mucha hierba siendo adolescente, pero estaba totalmente ida con o sin drogas".

Contaba que la terapia no consiguió ayudarla mucho, y que en aquella época entro en un círculo vicioso del que tardó en salir: "Pensaba que tenía que acabar el instituto antes de nada, pero no podía ni levantarme por la mañana. Lo peor era saber que yo era una chica afortunada, y que aún así prefería estar muerta... me sentía muy culpable por esos pensamientos. ¿Cómo podía siquiera pensar eso? Me atacaba más por ello".

