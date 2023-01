Brooke Shields revela que fue violada en su juventud: "No luché. Estaba totalmente petrificada"

Brooke Shields no ha tenido tapujos en hablar sobre cómo Hollywood la sexualizó siendo adolescente. Su papel protagonista en 'El lago azul' la lanzó a la fama, pero también tuvo un efecto poco deseado en alguien tan joven como lo era ella en aquel entonces.

Cuando tenía 20 años, la actriz afirmó en su libro 'On your own', que aun no había mantenido relaciones sexuales. Fue con 22 años cuando la joven finalmente perdió su virginidad con su novio, el actor Dean Cain.

Recientemente, fue en su podcast Now What? donde Shields reveló que ojalá no hubiera hablado de su vida sexual tan joven: "Quiero decir, creo que, en retrospectiva, fue un error ser tan abierta sobre mi virginidad porque es algo que siempre me ha perseguido". Incluso, contó que recibió comentarios obscenos: "Me convertí en la virgen más famosa del mundo"

El terrible testimonio de Brooke Shields sobre su violación

No obstante, este incidente traumático no fue lo único que soportó la intérprete, pues ahora ha confesado en su documental 'Pretty Baby: Brooke Shields', estrenado en Sundance, que fue víctima de una violación en su juventud.

Esta agresión sexual ocurrió poco después de graduarse en la universidad de Princeton, momento en el que se encontraba buscando hacerse un hueco en la industria cinematográfica.

Creyendo que se trataba de un casting para una película, Shields se citó con un hombre, cuya identidad ha mantenido en secreto, aunque afirmó que le localizó tiempo después.

Este hombre regresó con ella al hotel donde se hospedaba con la excusa de llamar a un taxi que la recogiera. Sin embargo, se desnudó y la agredió sexualmente.

"Era como una pelea. Tenía miedo de que me asfixiara o algo así", recordó la actriz en el documental. "No luché. No lo hice. Estaba totalmente petrificada. Pensé que mi 'no' debía haber sido suficiente. Y yo solo pensaba: 'mantente con vida y vete'".

Tras la violación, la actriz contó que bajo en el ascensor y cogió su propio taxi de vuelta: "Lloré todo el camino hasta el apartamento de un amigo". Fue allí donde le contó lo sucedido, pero que rehúso denunciar porque "no estaba dispuesta a creer eso".