La actriz y modelo, Brooke Shields, se convirtió en todo un icono en la década de los 80 y 90. Sin duda, la joven era admirada por su incuestionable belleza. Siempre será recordada como la preciosa joven que protagonizó la película 'El lago azul' en 1980. Con tan solo 15 años la actriz saltó a la fama con esta estremecedora película junto a Christopher Atkins, el joven galán que acompaña a Shields. En el vídeo de arriba puedes ver qué ha sido de sus vidas en estas décadas.

La actriz en aquel momento no tuvo ningún tipo de tapujos a la hora de hablar sobre su vida sexual. A los 20 años, en 1985, en su libro 'On your own', afirmó que aun no había mantenido relaciones sexuales. Fue con 22 años cuando la joven finalmente perdió su virginidad con su novio de aquel entonces, el actor Dean Cain, reconocido por interpretar a Superman en la serie 'Lois & Clark'.

Brooke Shields y Christopher Atkins en 'El lado azul' | Cordon Press

Ahora, la actriz de 57 años se ha sincerado durante su podcast 'Now What?'. Shields desearía no haber hablado tan abiertamente sobre su vida sexual. "Quiero decir, creo que, en retrospectiva, fue un error ser tan abierta sobre mi virginidad porque es algo que siempre me ha perseguido", declara arrepentida.

Algo positivo de aquello es que con la publicación de su libro en el 85, Shields ayudó a muchas chicas que le escribían hablando sobre sus experiencias sexuales: "Recibía muchos correos de niñas que me decían: "Oh, mi novio me está presionando y no quiero tener sexo. ¿Qué debo hacer?' Mi narrativa fue: 'No tienes que hacer nada que no quieras'", recuerda.

Sin embargo, a pesar de ayudar a muchas chicas que se encontraban en su misma situación, también recibía comentarios obscenos fuera de lugar: "Me convertí en la virgen más famosa del mundo. Estar en la línea de fuego a una edad tan temprana de esa manera, gané resiliencia y me preparó para estar lista para cualquier cosa en esta industria, que puede ser difícil" termina diciendo.

