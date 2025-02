Blake Lively estalla contra una portada donde caricaturizan su lucha con Justin Baldoni: "Es escandalosamente insultante"

La batalla entre Blake Lively y Justin Baldoni continúa sin descanso ni treguas para ambas partes. Recientemente se ha conocido que la actriz ha presentado una demanda enmendada donde alega que no es la única mujer dentro del set de la película It Ends With Us que se había sentido "incómoda" por el comportamiento inapropiado en el set.

Ahora, en medio de esta confrontación, el medio The Hollywood Reporter ha publicado un reportaje sobre la batalla legal que se está librando. Pero lo que más ha llamado la atención ha sido la portada, donde se puede ver a los actores caricaturizados como David y Goliat, mostrando a Lively armada con una honda, lanzándole un teléfono móvil a Baldoni, quien parece huir de ellacon el libro de la novela adaptada a la gran pantalla que ambos han protagonizado en la mano.

Pero esta representación gráfica que ha realizado el medio ha desatado la indignación de la actriz, quien ha reaccionado a través de su portavoz declarando que "The Hollywood Reporter debería avergonzarse de sí mismo", añadiendo que "el enfoque de esta imagen es escandalosamente insultante, ya que se basa en todos los clichés sexistas sobre las mujeres que se atreven a presentar una queja en el lugar de trabajo, convirtiéndolas en agresoras y sugiriendo que merecen las represalias que se les presentan".

El equipo de la actriz también ha condenado el contenido del artículo donde se analiza la posible causa de esta batalla, sugiriendo que las diferencias culturales y religiosas de ambos actores han podido ser factores importantes que han detonado el conflicto. Además, se cuestiona si las acusaciones de Lively sobre abrazos inapropiados pueden estar relacionadas con este choque cultural entre religiones.

Blake Llively y Justin Baldoni | Cordon Press

El medio también explica que ha "entrevistado a varios amigos y excolegas de Baldoni, junto con miembros de la comunidad bahá'í, para reconstruir si esta religión podría haber contribuido inadvertidamente a la situación y de qué manera".

Ante la insinuación de que el conflicto "podría estar más relacionado con un malentendido cultural que con una cuestión de igualdad de género", el equipo de Lively ha reaccionado con firmeza diciendo que "la historia es extremadamente ofensiva, ya que increíblemente parece justificar ejemplos documentados de acoso sexual y represalias llamándolos 'malentendidos culturales'".

No es la única polémica que está protagonizando THR por su reportaje, pues las cuatro versiones editadas de una noticia sobre el caso y la relación con Jenny Slate también está levantando muchas cejas.

El conflicto entre ambos actores sigue intensificándose, acaparando continuamente la atención mediática, convirtiendo esta batalla legal en una de las más comentadas hasta la fecha dentro de la industria de Hollywood.