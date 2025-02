Jenny Slate, otra de las actrices "incómodas" en el set de It Ends With Us tras la confesión de Blake Lively

Cada semana que pasa se recrudece más el enfrentamiento legal entre Blake Lively y Justin Baldoni. A medida que se van conociendo más detalles, el caso está salpicando a nombres cercanos a ambos intérpretes y la última en sumarse a esta polémica ha sido Jenny Slate.

La actriz de It Ends With Us ha demostrado su apoyo a Blake desde que denunciara públicamente a Baldoni, al igual que casi todo el reparto, aunque haya habido otros como Brandon Sklenar que han preferido desmarcarse con el paso de los días.

A pesar de ello, y con su imagen gravemente dañada, el equipo legal de la actriz anunciaba a comienzos de esta semana que iba a presentar un nuevo bombazo ya que aseguraron que había más mujeres "incómodas" por Justin Baldoni en el set y que testificarían.

Así, en las últimas horas se ha conocido gracias a The Hollywood Reporter que una de ellas es Jenny Slate, quien da vida a Allysa Kincaid, hermana del personaje de Baldoni en la cinta.

Jenny Slate y Blake Lively en una escena de It Ends With Us | Cordon Press

Los documentos judiciales hacen referencia a la cómica pero con el nombre de Slate tachado y recogen un incidente con el coproductor de Wayfarer, Jamey Heath, socio de Baldoni. Al parecer, el apartamento que Slate había alquilado en la ciudad de Nueva York, donde se estaba filmando It Ends With Us, habría sido el motivo de esta disputa.

"Slate, que tiene un niño pequeño, le dijo que no estaba contenta con el espacio que había alquilado, pero que mudarse no era una opción porque no quería perder la fianza de alrededor de 15.000 dólares que acababa de depositar", asegura el medio.

Blake Lively y Jenny Slate en el estreno de It Ends With Us | Cordon Press

"Heath informó a Slate que Wayfarer le reembolsaría la fianza perdida para que pudiera encontrar un mejor alojamiento, pero aparentemente hizo la oferta usando un lenguaje que hizo que Slate se sintiera muy incómoda", han informado, añadiendo que todo ello llegó a oídos de Sony.

Unas nuevas revelaciones que extienden la batalla legal mientras ninguna de las dos partes da su brazo a torcer y ya se preparan para hacer frente al juicio fijado en marzo de 2026.