Avance en exclusiva de 'La desconocida': El inquietante film de Pablo Maqueda con Laia Manzanares y Manolo Solo

Pablo Maqueda estrenó su primer largometraje documental en 2020, 'Dear Werner (Walkin on cinema)' con el que obtuvo una nominación al Premio Feroz y otra en los Premios del Círculo de Escritores Cinematográficos. Tres años después, debuta como director de largometraje de ficción con la película 'La desconocida', cuyo trabajo ha sido comparado con el de grandes cineastas como Carlos Vermut, M. Night Shyamalan y Michael Haneke.

Con motivo de su estreno, te presentamos un avance en exclusiva de 'La desconocida' que puedes ver en el vídeo de arriba. A continuación, te contamos todo lo que sabemos de la cinta.

Laia Manzanares como Carolina en 'La desconocida' | Filmax

Sinopsis

Carolina es una joven ingenua y encantadora que conoce a Leo a través de un chat. Él es un hombre adulto que se ha hecho pasar por un chico de 16 años y engañándola, ha conseguido quedar con ella en un apartado parque de la ciudad. Pero a medida que Leo conoce a Carolina empieza a sospechar que quizá ella no es tan inocente e inofensiva como aparenta.

Maqueda define 'La desconocida' como "un thriller sobre el amor y la capacidad del ser humano de amar hasta a la criatura más terrible".

Reparto

'La desconocida' está protagonizada por Laia Manzanares ('Merlí') y el ganador de un Goya, Manolo Solo ('Tarde para la ira'), quienes dan vida a Carolina y Leo, dos personajes que se verán envueltos en una relación turbulenta y llena de misterio. A ellos se unen, la ganadora al Goya Actriz revelación, Eva Llorach ('Quién te cantará') en la piel de Elisa, la mujer de Leo, Vega Céspedes ('Las últimas de la fila') interpretando a Anita, y Blanca Pares dando vida a Nina ('Julieta').

Laia Manzanares como Carolina y Manolo Solo como Leo en 'La desconocida' | Filmax

Equipo e idea original

Producida por Filmax, Pablo Maqueda dirige y también escribe el guion de 'La desconocida' junto a Haizea G. Viana y Paco Bezerra, el autor de 'Grooming' la obra teatral en la que Maqueda se inspiró para crear la cinta.

Maqueda asegura que se quedó prendado de la obra desde el primer momento que la vio: "La desconocida es un personaje de esos que sólo se cruzan en tu camino una vez en la vida. No puedes dejarlo escapar. Y yo no quise hacerlo. Haber hecho este viaje con Paco me hace sentir responsable de llevar el mejor trabajo posible a la pantalla y ser capaz de crear la sensación que sentí yo en la butaca de aquel teatro hace diez años".

Fecha de estreno

"¿Todos y cada uno de nosotros merecemos ser amados? ¿Merecemos comprensión y compasión?", pregunta Maqueda a aquellos espectadores que están dispuestos a ver la cinta.

Tras siete años desarrollando el proyecto, 'La desconocida' llega a los cines el 9 de junio.