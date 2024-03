Anne Hathaway, abrumada con lágrimas en un evento público de La idea de tenerte: "No puedo hablar"

La idea de tenerte es el próximo fenómeno romántico que se estrena en Prime Video el 2 de mayo. Sus protagonistas han presentado la película en el Festival SXSW y la acogida del público ha sido abrumadora.

En cuanto ha empezado a desarrollarse la historia de amor de los protagonistas, Anne Hathaway y Nicholas Galitzine, en pantalla, la multitud se ha vuelto loca; reaccionando, animando y aplaudiendo.

Después de la proyección ha habido una presentación y ronda de preguntas por parte del equipo, donde Hathaway no ha podido contener la emoción.

"No puedo hablar. ¡Os quiero tanto!", reconocía Anne sin poder contener las lágrimas.

"No tenéis idea del regalo que nos acabáis de hacer con vuestra reacción, estando tan conectados a cada detalle en esto. Nunca olvidaré esta proyección", aseguraba la oscarizada actriz.

Anne Hathaway y Nicholas Galitzine en La idea de tenerte | Prime Video

Galitzine también ha hablado de su química con Hathaway y lo fácil que fue todo.

"Las salas de audición pueden ser extremadamente intimidantes y poco naturales, pero hubo algo casi espiritual, donde sentí esta conexión inmediata con Annie. Fue muy fácil, teníamos un sentido del humor compartido", asegura.

Basada en la aclamada historia de amor contemporánea del mismo nombre, La idea de tenerte (The idea of you) se centra en Solène, una madre soltera de 40 años que comienza un romance inesperado con Hayes Campbell, de 24 años, cantante de August Moon, la banda de chicos más sexy del planeta.

Cuando Solène se ve obligada a acompañar a su hija adolescente al Festival de Música de Coachella después de que su ex la dejara plantada en el último momento, tiene un encuentro fortuito con Hayes, del que surge una chispa instantánea e innegable.

Anne Hathaway y Nicholas Galitzine en La idea de tenerte | Amazon Prime Video

A medida que comienzan un romance relámpago, no pasa mucho tiempo antes de que el estatus de superestrella de Hayes plantee desafíos inevitables a su relación, y Solène pronto descubra que la vida en el resplandor de su centro de atención podría ser más de lo que esperaba.

La película está dirigida por Michael Showalter, y también figuran en el reparto Ella Rubin, Annie Mumolo, Reid Scott, Perry Mattfeld, Jordan Aaron Hall, Mathilda Gianopoulos, Raymond Cham Jr., Jaiden Anthony, Viktor White y Dakota Adan.