Anne Hathaway revela que lleva 5 años sin beber alcohol: "Me sentía perdida"

Anne Hathaway está viviendo un dulce momento personal y profesional. La actriz está felizmente casada con Adam Shulman y tienen dos hijos pequeños. Además, continúa con su brillante carrera dentro del mundo del cine y ahora se encuentra metida de lleno en su último proyecto para Amazon Prime.

Ha sido en una entrevista para promocionar la película de La idea de tenerte donde la actriz ha compartido que lleva sobria varios años al hablar sobre la edad y cómo se siente estando en sus 40.

"Normalmente no hablo de ello, pero llevo más de cinco años sobria. Eso me parece un hito. Los 40 son como un regalo. El hecho es que dudo en llamar a las cosas 'mediana edad' simplemente porque puedo ser correcta y decirlo pero luego ser atropellada por un coche más tarde hoy. No sé si esto es la mediana edad. No sabemos nada", ha dicho al New York Times.

Sobre por qué eliminó el alcohol de su vida dijo a Vanity Fair recientemente: "Sabía que en el fondo no era para mí. Y me pareció tan extremo tener que decir: '¿Pero nada? Pero nada'. Si eres alérgico a algo o te da anafilaxia a algo, no lo discutes. Así que dejé de discutir eso. Mi experiencia personal es que todo es mejor. Para mí, era revolcarse en combustible. Y no me gusta revolcarme".

Tras sus declaraciones en la entrevista, en la premiere en Nueva York de La idea de tenerte se le ha vuelto a sacar el tema de estar sobria y la edad y ha dicho que ahora se conoce mejor a sí misma.

"Ciertamente me siento mucho más cómoda conmigo misma ahora con 40 años que cuando tenía 20. Me sentía perdida cuando tenía 20. Sentí esta presión de tenerlo todo resuelto y pensé que como no sabía todo sobre mí, de alguna manera estaba haciendo algo mal. Pero resulta que para eso es tu vida", ha explicado a ET.

Su prioridad en estos momentos son su marido Adam y sus d hijos y ha querido aclararlo: "Cuando empecé, cuando me convertí en madre, la gente decía: 'Oh, ¿Cómo vas a equilibrarlo?' Y yo simplemente dije: '¿Equilibrio? ¿De qué estás hablando?'. Primero, por mucho que quiera mi carrera, por mucho que ame lo que hago, y sabes que soy una bestia al respecto, no hay competencia".

La intérprete, para finalizar, también ha hablado sobre La idea de tenerte y cómo se ha sentido con el proyecto: "Me siento muy agradecida de haber sido capaz de dar el paso que necesitaba. Estaba muy emocionada por ser parte de esto".