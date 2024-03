La idea de tenerte: Nicholas Galitzine aclara si su personaje está basado en Harry Styles

Nicholas Galitzine y Anne Hathaway protagonizan la película romántica del momento, La idea de tenerte (The Idea of You), una adaptación del bestseller de Robinne Lee.

El libro comenzó como un fanfic de Harry Styles (sí, igual que la saga After), pero la película de Michael Showalter parece que ha tomado un camino muy diferente.

Así lo ha dejado claro su protagonista, que interpreta a Hayes (Hardin, Hayes, guiño guiño), en una entrevista con Variety cuando le preguntan si se ha inspirado en Styles.

Anne Hathaway y Nicholas Galitzine en La idea de tenerte | Amazon Prime Video

"Es curioso porque no es una comparación que yo haya hecho en ningún momento. Pero a la gente le gusta mucho hacerla. Hayes Campbell, el hombre al que interpreto, es un personaje muy diferente y queremos que exista en su propio mundo", deja claro Galitzine, protagonista de Rojo, blanco y sangre azul.

"No le conozco personalmente. Harry, si estás en Austin, Texas, la próxima semana, vente de chill con Annie y conmigo", bromeaba, invitándole a la premiere, pues sabe que para sus fans la película es importante.

Harry Styles, de Egonlab en colaboración con Swarovski | Gtres

La cinta se basa en la historia de amor de Solène, una madre soltera de 40 años que comienza un romance inesperado con Hayes Campbell, de 24 años, cantante de August Moon, la boy band más sexy del planeta.

Cuando Solène se ve obligada a acompañar a su hija adolescente al Festival de Música de Coachella después de que su ex la dejara plantada en el último momento, tiene un encuentro fortuito con Hayes, del que surge una chispa instantánea e innegable.

A medida que comienzan un romance relámpago, no pasa mucho tiempo antes de que el estatus de superestrella de Hayes plantee desafíos inevitables a su relación, y Solène pronto descubra que la vida en el resplandor de su centro de atención podría ser más de lo que esperaba.

La idea de tenerte se estrena el 2 de mayo en Prime Video.