La autora de 'Cincuenta sombras de Grey' confiesa la prueba sexual que tuvo que hacer para que este momento fuera realista

La saga 'Cincuenta sombras de Grey' se convirtió rápidamente en un éxito. Tanto las novelas como la adaptación cinematográfica triunfaron entre los fans y catapultaron la fama de sus protagonistas, Dakota Johnson y Jamie Dornan.

12 años después del estreno de la primera novela, la autora de la saga de libros, E. L. James, ha desvelado uno de sus pequeños secretos que le ayudaba a escribir las características escenas eróticas. James, cuyo verdadero nombre es Erika Mitchell, ha confesado que coreografió junto a su marido Niall Leonard una escena sexual en la parte trasera de un Mini Cooper a plena luz del día para que posteriormente, cuando la plasmara en los libros, fuera más realista.

"Estábamos completamente vestidos. Le dije: 'Está bien, me sentaré en tu regazo'. Esto fue un sábado por la tarde. La gente caminaba hacia el campo de fútbol al final de la calle. Estaban pensando: '¿Qué están haciendo estos dos?'", ha confesado la autora a TODAY.

E. L. James y su marido Niall Leonard | Getty

En la saga los protagonistas Christian Grey y Anastasia Steele tuvieron un acalorado encuentro en la parte trasera de un Audi R8. Ahora sabemos que es perfectamente factible y no se trata solo de ficción, a veces la realidad sí que es como en las películas. Esta no es la primera vez que parte del equipo de la saga relata alguna anécdota relativa a una escena sexual, en una ocasión Dakota Johnson confesó que tuvo un percance rodando una escena con látigos, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Tras la icónica saga, James ha comentado que "quería un descanso de Christian y Ana". "Christian es mentalmente agotador, físicamente agotador. Absolutamente agotador", ha confesado la escritora. Además, ella deja claro que, a pesar de que algunas escenas sexuales puedan estar basadas en la realidad, su marido no tiene nada que ver con sus personajes masculinos: "Es un hombre que escucha. Lee mis capítulos cuando termino de escribirlos y me ayuda a ponerlo todo en orden".

Fotograma de 'Cincuenta sombras' | Universal Pictures

En 2019, James publicó la novela 'The Mister', cuyo protagonista es el aristócrata Maxim Trevelyan quien conoce a Alessia Demachi, "una joven inesperada y enigmática que acaba de llegar a Inglaterra y que posee poco más que un pasado peligroso y problemático". A punto de publicar su secuela el 20 de junio, 'The Missus', la escritora ha revelado que ambas sagas son muy diferentes: "Siempre pienso en Ana y Christian como 'La Bella y la Bestia'. 'The Mister' es más como 'Cenicienta'".

Dado el éxito de 'Cincuenta sombras', James ha desvelado su intención de llevar a la gran pantalla su nueva trilogía 'The Mister'.