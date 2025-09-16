El hijo de 15 años de Colin Farrell ya es más alto que el actor tras verlos juntos en público

Colin Farrell conquistó Gotham con su aparición en The Batman en la gran pantalla y, posteriormente, hizo lo propio recuperando el papel de villano en la serie El pingüinopara HBO Max. Una interpretación que le valió una nominación a los Emmy como Mejor actor de miniserie.

Quien ya ganara el Oscar a Mejor actor principal con Almas en pena de Inisherin no logró hacerse con el galardón por su papel como Oswal Cobblepot (sí lo hizo en los Globos de Oro). Sin embargo, Farrell dejó una imagen para el recuerdo en la alfombra roja.

Colin Farrel junto a su hijo Henry en los Emmy | Reuters

Apareció en el evento acompañado de su hijo Henry de 15 años, que tuvo con su expareja Alicja Bachleda-Curus. Una foto que ha demostrado que el joven ya es más alto que el actor, a pesar de seguir siendo un adolescente.

Durante el posado, se pudo ver a un Farrel atento que indicaba en todo momento a su hijo dónde mirar. Y es que los focos llevan muchas décadas acompañando al actor que, ahora, ha querido rodearse de sus seres queridos en una de las noches más importantes de la televisión y compartir la experiencia acumulada.

Finalmente, el ganador de la noche fue Stephen Graham, que se llevó el Emmy por su interpretación en Adolescencia. La contienda estaba igualada; pero solo uno podía alzarse con la estatuilla.

Sea como sea, la mera nominación de Farrell ya es un éxito más en su trayectoria. Un triunfo que, según ha demostrado en la gala, celebra junto a su hijo Henry.