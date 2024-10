El tenso encontronazo de Nicole Kidman y Salma Hayek ante los medios: "No me toques"

El reciente desfile de Balenciaga durante la Semana de la Moda de París no solo destacó por las tendencias de alta costura, sino también por un tenso y comentado momento protagonizado por dos de las actrices más reconocidas de Hollywood: Nicole Kidman y Salma Hayek. Lo que debería haber sido una noche glamorosa de moda y celebridades, se vio marcado por un incómodo momento entre las dos estrellas, que ahora se ha viralizado en redes sociales.

Todo comenzó cuando Nicole Kidman, Salma Hayek y Katy Perryposaban juntas para los fotógrafos. En un momento dado, Salma, intentando alinear a Nicole con las cámaras ya que se escucha decir a uno de los fotógrafos "una más". Entonces puso su mano sobre el brazo de Kidman, aparentemente para guiarla y mejorar la toma. Sin embargo, parece que la actriz australiana no se tomó bien este gesto y, aparentemente, apartó la mano de Salma con un empujón leve, diciendo "no me toques".

Además, también se escucha decir a Salma cuando se marcha Nicole: "Sí, por favor, un consejo". A lo que Nicole parece que responde: "No lo necesitas" y Hayek contesta: "Sí, lo necesito".

Este pequeño pero evidente rechazo dejó a Hayek visiblemente incómoda frente a las cámaras, mientras que Katy Perry parecía sorprendida por la situación. Tras este momento, Kidman se despidió de Perry con un beso y se alejó rápidamente, dejando a Salma sola ante los fotógrafos. Aunque el intercambio fue breve, las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. Muchos usuarios de TikTok y X comentaron sobre lo incómodo de la situación, calificando el gesto de Kidman como "frío" y "duro".

Varios son los vídeos que se han podido ver del momento. y es que antes de este encontronazo se les puede ver charlando tranquilamente. Además, luego se han podido ver otros vídeos de dentro del desfile donde Nicole Kidman y Salma están separadas por el marido de la mexicana, François-Henri Pinault, y se apreciar que hay cierta tensión en el ambiente.

Una de las teorías que ha circulado en redes es que el comportamiento de Kidman podría estar relacionado con su estado emocional tras la reciente muerte de su madre en septiembre. Algunos usuarios han defendido a la actriz, argumentando que, tras una pérdida tan significativa, es posible que no estuviera de humor para ser tocada o dirigida durante el evento. Otros, en cambio, señalaron que Salma solo intentaba ayudar y que Nicole podría haber manejado la situación de una manera más educada.

También ha habido especulaciones sobre posibles tensiones previas entre las dos actrices. Aunque no hay evidencia concreta de que exista una mala relación entre ellas, algunos usuarios en redes han sugerido que podría haber habido algún tipo de desacuerdo anterior o simplemente una incomodidad mutua que se hizo evidente en ese momento. No obstante, esto es pura especulación, ya que ambas han sido vistas interactuando de manera amigable en otros eventos en el pasado.

La tensión en eventos de alto perfil como este no es nueva, y este tipo de intercambios suelen generar mucha atención mediática. A pesar de que la situación parece haberse resuelto rápidamente, el pequeño empujón de Nicole Kidman a Salma Hayek continuará siendo objeto de debate en redes sociales durante algún tiempo.