Así celebra su cumpleaños Lily-Rose Depp antes del final del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

Los familiares y seres queridos de Johnny Depp y Amber Heard han sufrido junto a ellos en el juicio por difamación que les ha enfrentado a lo largo de estas semanas.

La actriz denunció entre lágrimas el acoso que sufre en las redes sociales, donde los más radicales amenazan de muerte a su bebé y a ella: "La gente quiere matarme y me lo dicen todos los días. La gente quiere meter a mi bebé en el microondas".

Desde el punto de vista del actor, también su hija ha sido el blanco de la ira de los internautas que han criticado su silencio durante todo el proceso legal.

A pesar de no pronunciarse, todo indica a que Lily-Rose Depp apoya a su padre, como ya hiciera en 2016: "Mi padre es la persona más dulce y amorosa que conozco. No ha sido más que un padre maravilloso para mi hermano pequeño y para mí, y todos los que lo conocen dirían lo mismo".

Ahora, la actriz ha cumplido 23 años a pocos días del final del caso y de que se conozca el veredicto. La joven ha publicado tres imágenes donde se la ve disfrutar de su fiesta de cumpleaños, con un ramo de flores, vestida de rosa y con una banda que pone 'princesa de cumpleaños'.

Compartiendo así unos momentos de felicidad en medio de este escabroso juicio, donde ha sido nombrada varias veces.

Y es que, Amber Heard la mencionó al recordar un incidente que se habría producido en las Bahamas, en el que Depp le habría provocado un "ataque de pánico" a su hija por su conducta violenta: "Johnny entra y a los pocos segundos me doy cuenta de que cambió su atención hacia mí y luego pareció muy enfadado. Le pidió a Lily-Rose que se fuera. Lily-Rose se va, me mira llorando. Y Johnny comienza a acusarme de delatarlo y llamarlo borracho frente a sus hijos".

Esta mención no fue la única, pues su padre dijo que ella no acudió a su boda con la actriz ya que no se llevaba bien con su mujer.

