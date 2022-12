Ashton Kutcher recuerda, entre lágrimas, el momento en el que su hermano gemelo casi muere

Ashton Kutcher protagoniza junto a su hermano gemelo, Michael, uno de los episodios de 'The Checkup With Dr. David Agus' de Paramount+ donde hablan por primera vez juntos de los problemas de salud a los que se han enfrentado.

Diana, la madre de Ashton y Michael, no supo que iba a tener mellizos hasta el momento en el que nacieron. Entonces todo fue normal pero poco tiempo después su madre "simplemente se dio cuenta" de que él era diferente a su hermano, explica Michael. "Había algo de lentitud, faltaba algo de la funcionalidad de la habilidad motora, lo que dificultaba parte de mi habla".

Entonces diagnosticaron parálisis cerebral a Michael pero los hermanos aseguran que nada cambió en el trato que ambos recibieron: "Mis padres tenían toda la filosofía de que Mike podría hacer cualquier cosa que su hermano pueda hacer y me desafiaron", sigue diciendo Michael. "Al crecer, [Ashton] también me desafió".

"Nadie en nuestra familia, nadie en nuestro mundo alguna vez señaló una diferencia. Simplemente sentí que había cosas en las que él era bueno y había cosas en las que lo era", explica.

Ashton declara que nunca actuó de una forma diferente con su hermano, aunque Michael sufrió algo de pérdida de visión, de audición y un impedimento del habla: "Él es mi hermano. Si estoy jugando, él está jugando", afirma. "Compartíamos ropa. Nos peleábamos. Saltábamos de la barandilla del porche y nos amontonábamos. Peleábamos como locos".

Ashton Kutcher y su hermano gemelo Michael Kutcher | Getty

Pero todo cambió cuando en octavo grado de los gemelos Michael tuvo una especie de gripe. Al ver que no mejoraba su madre lo llevó a urgencias y entonces descubrieron que Michael tenía un agrandamiento de corazón y le quedaban solo unas semanas de vida si no se sometía a un trasplante.

Tras unos días de tratamiento Michael sufrió un colapso y le dieron 48 horas de vida. "Estaba en la casa de mi amigo, de repente mi papá me recoge y me dice: 'Vas a ir a ver a tu hermano'. En retrospectiva, te das cuenta de que quieren que lo vea porque no saben lo que puede pasar", comenta Ashton entre lágrimas.

"Entro a la habitación y digo, '¡Vaya! No todo está bien’. Se queda plano en la habitación... Me están agarrando y me sacan", recuerda. Entonces Ashton comenta que él pensó en donar su corazón a su hermano: "Estoy pensando para mí mismo, 'Si alguien es compatible, soy compatible'", dice Ashton.

"Ashton fue con sus padres y les dijo: 'Toma mi corazón'. Lo dijo con sinceridad. Tenía muchas ganas de dárselo a su hermano", declara el Dr. Agus a ET. "...La persona que más amaba en el mundo, su hermano, [estaba] pasando por esto y no podía... simplemente empujar [a Michael]. Había ayudado a su hermano con parálisis cerebral y algunos problemas sociales, problemas en la escuela, pero ahora hay un problema que no puede solucionar".

Finalmente Michael pudo encontrar un donante en 24 horas: " Es como ganar la lotería", afirma el Dr. Agus.

Pero la tragedia volvería a sacudir a Michael dos años después al tener que ser operado de corazón abierto tras sufrir un coágulo de sangre.

Hasta ese momento los gemelos se habían sentido como iguales pero estos problemas de salud de Michael hicieron que Ashton se diera cuenta del cambio. Momento en el que reflexiona: "¿Cómo puedo tener tanta suerte? Y que mi hermano nazca con parálisis cerebral, luego tenga un trasplante de corazón, luego tenga este coágulo de sangre al azar... ¿Quién tiene que pasar por eso? ¿Cómo puedo tener esta suerte?'".

Seguro que te interesa:

Ashton Kutcher casi se queda ciego, sordo y sin poder andar al padecer esta rara enfermedad: "Tengo suerte de estar vivo"