El actor estadounidense Ashton Kutcher ha luchado durante un año contra la vasculitis, una rara enfermedad autoinmune, que le afectó a la visión, la audición y el sentido del equilibrio que le impedía andar con normalidad.

Así lo reconoce el protagonista de 'Sin compromiso' en un vídeo que difunde el medio Access Hollywood, especializado en noticias de celebridades.

El medio estadounidense publicó esta confesión en un adelanto exclusivo de un próximo episodio de 'Running Wild with Bear Grylls: The Challenge', un programa de National Geographic, donde participa el actor habló y en el que incidió sobre el "raro trastorno autoinmune que desarrolló".

"Como hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio", reveló el actor al aventurero Bear Grylls, conductor del programa.

Le tomó alrededor de un año reconstruir cada uno de sus sentidos de nuevo, explicó.

La vasculitis es un trastorno autoinmune raro con muchas variaciones que puede causar inflamación de los vasos sanguíneos, lo que restringe el flujo sanguíneo y provoca daños en los órganos y en algunos tejidos.

El actor asegura que tiene "suerte de estar vivo" y, a pesar de la experiencia, Ashton no deja que eso, ni ninguno de los desafíos de la vida, lo derribe. En cambio, los ve como oportunidades de crecimiento, asegura.

Ashton Kutcher aclara sus preocupantes palabras

Poco después, el actor se ha dirigido a sus redes sociales para tranquilizar a sus fans sobre la enfermedad y su recuperación:

"Antes de que haya un montón de rumores/habladurías/o lo que sea por ahí. Sí, tuve un extraño caso de vasculitis hace 3 años (un brote autoinmune). Tuve algunos impedimentos en el oído, la visión, problemas de equilibrio justo después. Me he recuperado por completo. Todo está bien. Pasando página. Os veo en la maratón de Nueva York".

