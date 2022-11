Ashton Kutcher impacta por su extrema delgadez en sus últimas imágenes en público

Ashton Kutcher siempre ha tenido una imagen de tipo fuerte y atlético pero ahora lo hemos visto en unas imágenes recientes por Nueva York donde ha sorprendido por su cambio físico. Y es que, el actor de 'Dos hombres y medio' está mucho más delgado que nunca.

Una transformación que llama la atención ya que cuesta hasta reconocerlo. ¿Cuál es el motivo de este nuevo aspecto? Él mismo ha reconocido que lleva mucho tiempo preparándose físicamente para correr la maratón de Nueva York que se celebrará el próximo domingo 6 de noviembre.

Ashton Kutcher, sorprende con su delgadez | Gtres

El motivo de este objetivo se debe a que la organización Thorn, con la que Kutcher lleva años colaborando y lucha contra el abuso infantil, se lo propuso: "La maratón en sí es una oportunidad de elevar el trabajo que llevamos haciendo con Thorn desde hace una década", explica el actor en una entrevista a 'GQ'.

Para, además, confesar que correr una maratón siempre ha sido algo que tenía en mente: "Siempre he dicho que en algún momento de mi vida correré un maratón. No voy a ser más joven".

Para poder realizar este reto Ashton ha tenido que entrenar muy duro: "Al principio estuve en la cinta, probablemente hasta 11 o 12 kilómetros, y luego empecé a salir a la carretera".

En este tiempo, el actor ha perdido unos 6 kilos, algo que también se debe a la dieta que ha estado llevando: "Ahora estoy en mi peso de modelo. Cuando era modelo pesaba 79 kg", afirma. "No me gusta mi cuerpo de maratón. No estoy loco por esto. Pero tampoco estoy complementando con pesas ni nada. Probablemente no estoy comiendo lo suficiente".

Así, Ashton Kutcher explica que suele tomar un batido o algo similar por las mañanas, después suele comer una ensalada de papa y goulash y, para cenar, suele tomar pescado y ensalada, acompañado por una cerveza.

Por último explica sobre su cambio físico: "He perdido toda la masa muscular de la parte superior del cuerpo, ha desaparecido, ahora soy todo piernas. Así que se siente muy bien, pero estoy tan delgado ahora, es una locura. Acabo de perder toda mi masa muscular".

Ashton Kutcher | Gtres

