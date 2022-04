Antonio Resines revela nuevos detalles de su traumática experiencia en la UCI: "Me quería morir"

Antonio Resines continúa recuperándose tras haber estado muy grave en la Unidad de Cuidados Intensivos por coronavirus. El actor estuvo 36 días en la UCI del Hospital Gregorio Marañón, del que salió 48 días después de su ingreso a finales del año pasado.

Desde su alta en febrero, Resines ha hablado con la naturalidad que le identifica sobre su dura estancia en el hospital, que fue más grave de lo que en un primer momento se informó, tal y como aseguró su esposa.

Así, el que fuera presidente de la Academia del Cine español ha asegurado que se encontró "en peligro permanente". Ahora ha revelado nuevos detalles durante lo más duro del covid-19 mientras se recupera en Comillas con su familia.

"Me quería morir, ya no podía más", ha dicho en una entrevista con El País Semanal. De hecho, se lo dije a los médicos: "Pegadme un tiro de una puta vez... Pero no os preocupéis, dejo ante notario que lo he pedido yo para que no tengáis problemas'", ha desvelado.

Al parecer, el cineasta español sufrió los efectos secundarios de los medicamentos para hacer frente a las complicaciones de su enfermedad. Por ello, tuvo esta actitud con el personal sanitario debido a sus delirios, según ha contado: "Cuando fui consciente, me tiré cuatro días pidiendo perdón a todo el mundo".

Antonio Resines, en defensa de la sanidad pública

Por ello, el actor ha querido salir en defensa de la sanidad pública: "Te tratan como si estuvieras en un palacio". Y es que, su contagio fue en medio de la sexta ola de coronavirus y en su planta se salvaron 80 de 97 personas, tal y como él mismo dijo en El Hormiguero 3.0.

"El seguimiento lo hacen intensivistas, especialistas en infecciones, psicólogos clínicos, psiquiatras, equipos que se turnan. La UCI es un sitio impecable. El problema fundamental de la sanidad no son los trabajadores, son las infraestructuras y la falta de dinero y de personal. Ahora, los que atienden se dejan ahí la vida", ha defendido.

Sobre su actitud ante una posible muerte, Antonio llegó a plantearse situaciones más allá de la vida: "Me cansé, me cansé de verdad, me estaba yendo. Probablemente me encuentre a mis padres y a mis amigos por ahí, me figuré. En ese momento creí, sí, que quizá hubiera algo. Pero luego nada, como antes, no creo en nada. Aquello se me pasó enseguida".

"En poco tiempo empezó aquello a revertir. Un día te levantas de la cama y das tres pasos. Hoy he hecho cuatro kilómetros. Parando. Muy bien. Me encuentro muy bien", ha resaltado sobre su estado actual. "No me duele nada ahora y eso que vengo de una atrofia muscular del 85% nada más salir del coma", ha concluido.

A sus 67 años, Resines ha tenido muchas dolencias como anginas de pecho, un cáncer que superó en 2015 y un largo historial de lesiones. El actor ha sido operado del tendón de Aquiles, la tibia y el peroné, así como tiene varias prótesis debido a accidentes que casi le cuestan la vida en el pasado.

