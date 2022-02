Antonio Resines ingresaba en el hospital el pasado 23 de diciembre por "una insuficiencia respiratoria aguda secundaria a neumonía COVID bilateral" después de haber dado positivo en coronavirus.

Tras unas semanas muy complicadas Antonio Resines recibía el pasado 10 de febrero el alta hospitalaria y podía, por fin, regresar a su casa. Ahora, el actor ha reaparecido en televisión tras protagonizar una pequeña intervención en 'El Hormiguero 3.0' donde Resines contó a Pablo Motos cómo se encuentra.

"Al principio me sentía mal. Tenía fiebre. Luego me llevaron al hospital y ya no recuerdo nada", explica en una entrevista telemática. "Yo estaba en otro mundo paralelo que tenía que ver con la realidad (...), vives en un mundo extrañísimo, pero es otra cosa. Se pasa muy mal porque no controlas", afirmó en el programa, en el que se deshizo en agradecimientos al personal sanitario del Hospital Gregorio Marañón, en el que permaneció 48 días ingresado.

"Lo bueno es que hay gente (...) que estudia, se deja la vida (...) había 14 turnos (...) nos salvamos 80 de los 97 que estábamos en la UCI, !me he librado de una!", enfatizó antes de decir que a consecuencia de la enfermedad sufre una atrofia del 80% en su musculatura.

Antonio Resines concluía su entrevista, que puedes ver de forma íntegra en el vídeo de arriba, remarcando lo peligroso que puede ser contraer el virus: "Que la gente sepa que esto es una cosa muy seria. Así que por favor que toda la gente se vacune", termina diciendo.

