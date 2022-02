Miguel Rellán relata la conversación que ha tenido con Antonio Resines tras salir del hospital

Miguel Rellán atesora a sus 78 años una exitosa carrera tanto en el teatro como en la televisión. Inolvidable sigue siendo su papel en 'Compañeros' para los fans de la serie.

El conocido intérprete está ahora inmerso en muchos proyectos, y en la presentación de uno de ellos, la lectura dramatizada de 'Farsa y licencia de la Reina Castiza', de Valle-Inclán, que ha calificado como "un pequeño gran acontecimiento". En el acto han participado actores como Blanca Portillo o José Sacristán, algo muy importante para la actividad: "es una función actual, que se ha representado muy poco y que tiene un amplísimo reparto, lo cual me permitía llamar a un montón de estrellas, de compañeros, que han venido generosamente a hacer la lectura".

A la pregunta de si Miguel Rellán ha podido hablar ya con Resines tras su alta hospitalaria, esto es lo que ha contestado el artista, que también puedes ver en el vídeo de arriba: "Sí, he hablado con él. Está estupendamente, débil, porque ha pasado mucho tiempo, demasiado, desde antes de Nochebuena en la UCI y está muy débil, cada vez menos, como es lógico".

"Me decía: tengo las piernas más delgaditas que tú, que yo las tengo delgadas, pero eso se recupera enseguida. Es fuerte y está comiendo, como a él le gusta comer, de manera que enseguida estará dando la lata, que es lo que mejor hace", termina diciendo el veterano actor.

La entrevista de Pablo Motos a Antonio Resines

Tras unas semanas muy complicadas Antonio Resines recibía el pasado 10 de febrero el alta hospitalaria y podía, por fin, regresar a su casa. El actor reapareció en televisión hace unos días en una pequeña intervención en 'El Hormiguero 3.0' donde Resines contó a Pablo Motos cómo se encuentra.

"Al principio me sentía mal. Tenía fiebre. Luego me llevaron al hospital y ya no recuerdo nada", explica en una entrevista telemática. "Yo estaba en otro mundo paralelo que tenía que ver con la realidad (...), vives en un mundo extrañísimo, pero es otra cosa. Se pasa muy mal porque no controlas", afirmó en el programa, en el que se deshizo en agradecimientos al personal sanitario del Hospital Gregorio Marañón, en el que permaneció 48 días ingresado.

"Lo bueno es que hay gente (...) que estudia, se deja la vida (...) había 14 turnos (...) nos salvamos 80 de los 97 que estábamos en la UCI, !me he librado de una!", enfatizó antes de decir que a consecuencia de la enfermedad sufre una atrofia del 80% en su musculatura.