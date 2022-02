Tras la pesadilla que vivió ingresado durante casi dos meses en el hospital Gregorio Marañón, Antonio Resines demuestra estar de buen ánimo y centrado en su recuperación en su primera aparición en la calle tras el alta.

El querido actor ha sido visto saliendo de casa en muletas junto a su mujer, Ana Pérez Lorente, y como afirma en el vídeo sigue con rehabilitación y se dirigía a "varias revisiones médicas".

Antonio afirma estar "cansado pero bien" y con el ánimo arriba, y agradece el cariño que se le ha brindado este tiempo aunque reconoce que ha estado "38 días en coma y no me he enterado muy bien, pero sé que la gente ha estado muy pendiente".

El intérprete de 67 años muestra un aspecto muy prometedor aunque utiliza muletas para ayudarse con las piernas.

"Aún queda porque todavía no puedo andar bien, pero en un par de meses ya estaré dando guerra", afirma.

"Hago rehabilitación en casa, y poco a poco ir saliendo a la calle y coger fuerza. Perdí mucha masa muscular y me tengo que apoyar en muletas, pero nada más, es tiempo. Tiempo y ganas", asegura optimista.

En cuanto a la posibilidad de volver al trabajo, Resines sigue haciendo bromas y finalmente confirma "volveré pero con tiempo, con tiempo".

Antonio Resines relató su pesadilla en 'El Hormiguero'

Tras unas semanas muy complicadas Resines recibía el pasado 10 de febrero el alta hospitalaria y podía, por fin, regresar a su casa. A través de una entrevista telemática la estrella reapareció en 'El Hormiguero 3.0' para contar cómo se encontraba.

"Al principio me sentía mal. Tenía fiebre. Luego me llevaron al hospital y ya no recuerdo nada", explica en una entrevista telemática. "Yo estaba en otro mundo paralelo que tenía que ver con la realidad (...), vives en un mundo extrañísimo, pero es otra cosa. Se pasa muy mal porque no controlas", afirmó en el programa.

"Lo bueno es que hay gente (...) que estudia, se deja la vida (...) había 14 turnos (...) nos salvamos 80 de los 97 que estábamos en la UCI, !me he librado de una!", enfatizó antes de decir que a consecuencia de la enfermedad sufre una atrofia del 80% en su musculatura, la cual ya está tratando con rehabilitación.

