El mundo del espectáculo se volcó con Antonio Resines durante su estancia de casi dos meses en el hospital Gregorio Marañón. El actor se contagió de coronavirus a finales de 2021, empeorando su diagnóstico hasta que ingresó en la UCI durante un mes. Tras unas semanas complicadas, el actor recibió el alta hospitalaria el pasado 10 de febrero.

"Al principio me sentía mal. Tenía fiebre. Luego me llevaron al hospital y ya no recuerdo nada", desveló en 'El Hormiguero 3.0'. "Hago rehabilitación en casa, y poco a poco ir saliendo a la calle y coger fuerza. Perdí mucha masa muscular y me tengo que apoyar en muletas, pero nada más, es tiempo. Tiempo y ganas", señaló en declaraciones recogidas en el vídeo de arriba.

Incluso, indicó que se salvaron "80 de los 97" que le acompañaron en la UCI, mientras él vivía en "otro mundo paralelo", tal y como dijo a Pablo Motos. Así, debido a la gravedad que vivió hace solo unos meses, el cineasta de 67 años ha aprovechado para relatar, vía LinkedIn, todas las veces anteriores en las que estuvo cerca de la muerte.

Antonio Resines continúa recuperándose | Gtres

"Con 16 años casi muero. Con 18 casi muero, con 19 casi muero y con 23 casi muero otra vez. Cuatro siniestros totales en mi vida (en todos me chocaron)", comenzó. "Son experiencias que te marcan para toda la vida. Pero en una de ellas tuve una experiencia cercana a la muerte. Te cuento", introdujo antes de enumerarlas:

"Un accidente de coche en Italia y una transfusión de 3 litros de sangre de un grupo distinto al mío hacen que casi la palme. Yo diría que por un momento la palmé, porque me vi a mí mismo sobre la camilla, y a mi padre y a mi hermana a mi lado llorando. Me provocaron una anemia brutal que casi me manda a las puertas del cielo (¿me acogerán allí?)", explicó Resines haciendo gala de su particular humor.

"No sé si alguna vez alguien te ha contado una experiencia cercana a la muerte, o si la has sufrido en tus carnes, pero se te quitan las tonterías de golpe", señala el actor, que advierte que las personas aprenden "a base de h*stias", hecho del que da fe. Las últimas líneas de esta carta se las reservó para reflexionar sobre los problemas de la vida y la importancia de confiar.

"No existe nada que no tenga solución (excepto ya sabes el qué), así que no te amargues y disfruta del camino, que para eso hemos venido. BeLiquid, my friend", concluyó citando la icónica frase de Bruce Lee, no sin antes volver a bromear. "P.D: si te da miedo subir conmigo en un coche no me lo tomaré a mal".

El actor fue visto hace poco en las inmediaciones de su casa en Madrid, donde se recupera tras haber sufrido un 80 por ciento de atrofia muscular. Por ello, Antonio actualmente anda con muletas hasta que gane fuerza, vaticinando que "en un par de meses ya estaré dando guerra".

