Anne Hathaway denuncia que perdió muchos papeles tras su polémica al ganar el Oscar y quién en Hollywood la salvó

Anne Hathaway lleva ya una larga carrera en Hollywood y sabe lo que significa tener que esforzarse en la industria. Ha vivido la mejor y la peor cara de la fama, ya que ha ganado un Oscar por su participación en Los Miserables pero también ha recibido mucho odio por su actitud cuando ocurrió e innumerables críticas por su compromiso o tomarse demasiado en serio sus papeles.

A raíz del estreno de su último proyecto, La idea de tenerte, que protagoniza junto a Nicholas Galitzine y por el que hace poco se le pudo ver incluso derramar lágrimas, la actriz ha concedido una entrevista donde ha hablado de su carrera y ha hecho alusión a ese momento tan difícil que vivió.

"Mucha gente no me dio papeles porque estaban muy preocupados por lo tóxica que se había vuelto mi identidad", confiesa, y es que Hathaway se convirtió en una paria en Hollywood de la noche a la mañana por la sensación que dejó su actitud al ganar el Oscar por Los Miserables y su discurso caló como poco auténtico en el momento.

La actriz Anne Hathaway y el director Christopher Nolan | Getty

"Pero encontré un ángel en Christopher Nolan, a quien eso no le importaba y me dio uno de los papeles más bonitos que he tenido en una de las mejores películas de las que he sido parte", ha dicho refiriéndose a Interstellar. Además, ha añadido: "No sé si él sabía que me salvaba en ese momento, pero tuvo ese efecto. Y mi carrera no perdió impulso como podría haberlo hecho si él no me hubiera respaldado", cuenta a Vanity Fair.

"La humillación es algo muy duro de soportar. La clave es no dejar que eso te cierre. Tienes que ser audaz, y puede ser difícil porque piensas: 'Si me mantengo a salvo, si me protejo, si no llamo demasiado la atención, no dolerá'. Pero si quieres hacer eso, no seas actor. Sé equilibrista, un temerario. Le estás pidiendo a la gente que invierta su tiempo, su dinero, su atención y su cuidado en ti. Entonces tienes que darles algo que valga todas esas cosas. Y si no te cuesta nada, ¿Qué ofreces realmente?", ha dicho la actriz.

Anne Hathaway en 'Interstellar' | Warner Bros.

"Soy una persona intensa. Por esa historia se puede ver que no hago las cosas a medias. Cuando amo algo, me imagino haciéndolo hasta el final". Sobre comprometerse tanto con sus proyectos ha dicho: "La verdad es que te dejas llevar. Te desmayas un poco. Llegas al final y dices: '¿Qué acaba de pasar?'".

De hecho, ha roto una lanza a su favor y ha dicho que los directores muchas veces buscan eso: "Cuando miras a los actores, buscas un nivel de compromiso. No significa que tengan todas las respuestas. Pero sí significa que se entregarán al 100% a cualquier cosa que estén haciendo. Y por cierto, a Jeremy Strong y Tony Hopkins les pasó lo mismo. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por mí. Me dan ganas de llorar al pensar en eso ahora, porque es muy raro que te pase eso".

No es la primera vez que la intérprete habla sobre esa etapa complicada de burlas y críticas. En otra entrevista ya dijo : "Realmente no quiero sacar a relucir el pasado, pero tenía mi monstruo ahí fuera, Internet se volvió contra mí y me odió y fue como algo muy grande. Y fue algo realmente bueno para mí a nivel personal. Puedes sentirte increíblemente empoderada gracias a esas cosas. Así que supongo que lo que yo diría es que cuando suceda algo malo, no le temas, simplemente déjate llevar, fluye con ello."