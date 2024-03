La idea de tenerte: Tráiler, fecha de estreno y todo sobre la película de la que todos hablan con Anne Hathaway y Nicholas Galitzine

La idea de tenerte, adaptación del aclamado libro homónimo de Robinne Lee publicado en 2017, es la nueva película romántica de la que todo Internet habla.

La cinta se centra en la historia de amor de Solène (Anne Hathaway) y el vocalista de August Moon, Hayes (Nicholas Galitzine). Para los que no conocen la historia, la diferencia de edad entre los actores ha llamado mucho la atención.

La película se estrena el próximo 2 de mayo en Amazon Prime Video.

Anne Hathaway y Nicholas Galitzine en La idea de tenerte | Amazon Prime Video

Basada en la aclamada historia de amor contemporánea del mismo nombre, La idea de tenerte (The idea of you) se centra en Solène, una madre soltera de 40 años que comienza un romance inesperado con Hayes Campbell, de 24 años, cantante de August Moon, la banda de chicos más sexy del planeta.

Cuando Solène se ve obligada a acompañar a su hija adolescente al Festival de Música de Coachella después de que su ex la dejara plantada en el último momento, tiene un encuentro fortuito con Hayes, del que surge una chispa instantánea e innegable.

A medida que comienzan un romance relámpago, no pasa mucho tiempo antes de que el estatus de superestrella de Hayes plantee desafíos inevitables a su relación, y Solène pronto descubra que la vida en el resplandor de su centro de atención podría ser más de lo que esperaba.

La película está dirigida por Michael Showalter, y escrita por Michael Showalter y Jennifer Westfeldt, basada en el libro de Robinne Lee.

Junto a Anne Hathaway y Nicholas Galitzine, también figuran en el reparto Ella Rubin, Annie Mumolo, Reid Scott, Perry Mattfeld, Jordan Aaron Hall, Mathilda Gianopoulos, Raymond Cham Jr., Jaiden Anthony, Viktor White y Dakota Adan. Hathaway es también productora ejecutiva.