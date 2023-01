Anna Kendrick es la protagonista del drama 'Alice, Darling', centrado en relaciones tóxicas. La actriz está en boca de todos tras su reciente entrevista en el podcast Armchair Expert con Dax Shepard y Monica Padman, donde se ha mostrado más vulnerable y sincera que nunca contando su propia experiencia con el abuso.

Kendrick, que comienza la entrevista hablando de su complicada relación con su padre al que había enterrado hacía menos de una semana, continúa reflexionando sobre las relaciones tóxicas en su vida y cómo con su expareja estuvo más de un año "atrapada" después de que todo cambiase "de un día para otro".

"Era la persona con la que vivía. En básicamente todos los sentidos, era mi marido. Teníamos embriones juntos para tener hijos. Era mi persona. Recuerdo contarle a mi hermano cuando las cosas empezaron a pasar, 'estoy viviendo con un extraño. No sé qué está pasando'".

Sin llegar a entrar por completo a los detalles del problema en la relación, reconoce que hubo una tercera persona, una mujer por la que al parecer su pareja sentía algo y que comenzó el foco del cambio en la relación y en su actitud.

"El siguiente año de mi vida se convirtió en un constante, 'No, no he hecho nada, no fue nada', 'No te debería haber dicho nada', y así'", explica la actriz, añadiendo que todos sus intentos de intentar arreglar algo o hablar del tema eran recibidos con abuso psicológico, gritos o luz de gas.

"Siempre acababa encogida en una bola, él gritándome, y no sabía cómo habíamos llegado ahí. Era tan alarmante, porque era mucho más fácil para mí asumir que estaba loca o estaba haciendo algo mal".

"No puedo sacar a colación que me das miedo, porque cuando lo hago, más miedo das", recuerda Anna.

"Fue muy duro para mí reconocer que esto era una relación abusiva porque no había seguido la trayectoria normal. No es lo típico tener seis años de una relación muy feliz y amorosa, y entonces un giro de un día para otro".

Kendrick no mencionó el nombre de su ex durante la entrevista, aunque al explicar que fue una relación de seis años y que se vio "encerrada en su baño en la pandemia" llorando y haciendo videollamada a sus amigas por la situación que estaba viviendo, apuntaría a que se trata del director de fotografía Ben Richardson ('Mare of Easttown'), con quien estuvo de 2014 a 2020 y es su única relación larga conocida.