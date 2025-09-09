Angelina Jolie rompe a llorar al acordarse de su madre: "Estoy muy vulnerable"

Angelina Jolie ha estrenado la película Couture en el Festival Internacional de Cine de Toronto celebrado el pasado 7 de septiembre, donde la actriz sorprendió con su pose más icónica en la alfombra roja al sacar la pierna por la raja de su look, como ya hizo en la de los Oscar 2012.

Dirigida por Alice Winocour, en la cinta Jolie interpreta a Maxine, una cineasta estadounidense que trabaja durante la Semana de la Moda de París mientras trata un diagnóstico de cáncer demama y atraviesa un proceso de divorcio.

Una trama con la que la actriz ha podido empatizar por sus experiencias personales. Angelina se realizó una doble mastectomía preventiva en 2013, tras la muerte de su madre, Marcheline Bertrand, 6 años antes por cáncer de mama y de ovarios.

Jon Voight y Marcheline Bertrand, padres de Angelina Jolie | Cordon Press

Durante la ronda de respuestas y preguntas de la película, un espectador le preguntaba qué consejo le daría a alguien que acaba de perder a un ser querido por cáncer, ya que un amigo de esta persona del público había fallecido por la enfermedad recientemente, según un vídeo difundido por EW.

La actriz emocionada le decía: "Lo siento mucho".

"Creo que diré que algo que recuerdo que dijo mi madre cuando tenía cáncer, me dijo una vez, habíamos cenado y la gente le preguntaba cómo se sentía y qué estaba haciendo, y ella dijo: 'Todo elmundo me pregunta sobre el cáncer'", contaba entre lágrimas.

"Así que yo diría, si conoces a alguien que esté pasando por algo, pregúntale también sobre todo lo demás en su vida. Es una persona completa y sigue viva", reflexionaba Jolie.

Angelina aseguraba sentirse muy afortunada de formar parte de la película, la cual describía como "muy reflexiva": "Simplemente te sientas a verla y puedes dedicar tiempo a reflexionar sobre la vida. A veces es así de simple".

"Cada persona aquí ha sido tocada por el dolor, cada persona aquí ha perdido a alguien. Muchos de ustedes han vivido ese momento en el hospital. Se preguntan: ¿Eso los define o cómo lo viven?", decía.

"Lo que realmente me encanta es que a menudo hay películas que tratan sobre el cáncer y que se centran en el cáncer, y la vida se define por la enfermedad, en lugar de por quién es en esta vida. ¿Quién es Maxine? Maxine, a pesar de todo, no es solo eso. Es madre, es artista, es sexual; todas estas cosas me parecieron muy importantes de mostrar y de vivir mientras estemos aquí. Tratemos devivirlas al máximo", añadía la intérprete.

Además, en una entrevista con Variety, la actriz reconocía sentirse "muy vulnerable" al usar uno de los collares de su madre en la cinta, ya que este le servía de consuelo.

La intérprete ha explicado que se trataba de "una película muy personal": "Ha sido tan íntima que, para mí, probablemente es la única película que no siento como tal (una película)".

De hecho, Winocour ha confesado que tenía en mente a Jolie mientras escribía el guion: "Pensé que sería interesante mostrar su fragilidad y a la mujer detrás del ícono".

"Lo que me encanta de Angelina es que está dentro del sistema de Hollywood, pero al mismo tiempo, es una especie de rebelde, una rebelde ante la autoridad", decía Winocour.

La actriz ha asegurado saber que esta película "sacaría muchos aspectos personales a relucir".

"Pero siempre he pensado que las películas más intensas suelen tener los escenarios más llenos de amor. Hay algo muy reconfortante en tener conversaciones reales y compartir sentimientos auténticos con una comunidad compartida", justificaba después.

"Fue muy sanador en muchos sentidos porque ves las otras caras de la gente en el set, porque una de cada tres personas tiene cáncer, y casi todos han estado en una habitación de hospital con alguien a quien han amado. Todos en el set han perdido a alguien a quien han amado", añadía.

"Reconoces que la vida es frágil y el tiempo pasa rápido, y fallecen personas sin las cuales no podemos imaginar que el mundo podría existir... Es difícil no sentir una gran cercanía con el equipo y otros actores en este tipo de pieza", ha explicado.

Couture llega a los cines el próximo 15 de octubre, cuando veremos a Angelina Jolie acompañada de Louis Garrel, Ella Rumpf, Anyier Anei y Vincent Lindon en la gran pantalla.