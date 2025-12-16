Rob Reiner estaba "preocupado" por el "estado mental" de su hijo antes de ser brutalmente asesinado

Rob Reiner y Michele Singerfueron brutalmente asesinados en su mansión de Los Ángeles el pasado 14 de diciembre. Poco después, la hija de la pareja alertó de que su hermano mediano, Nick Singer, podría haber sido el responsable. Lo cual ha derivado en su detención y acusación por parte de las autoridades.

Ahora, una fuente cercana a la familia ha expresado la preocupación que sentía el propio Rob antes de los terribles acontecimientos. Nick sufría adicción a las drogas y, a pesar de que aparentemente se había rehabilitado, gente próxima afirma que esto no era exactamente así.

Rob Reiner y su hijo Nick | Reuters

"Rob les decía a todos que temían por Nick y que su estado mental se estaba deteriorando", cuenta la fuente: "Esta pobre gente hizo todo lo posible por ayudar a este chico".

"Supuestamente Nick había dejado las drogas", continúa antes de confesar que "no estaba tan alejado de ellas".

Nick Reiner, Rob Reiner y Michele Singer | Gtres

De igual modo, la fuente ha revelado cuál fue el papel de los padres ante la situación, defendiendo en todo momento su labor: "Nick ha tenido problemas mentales toda su vida y han intentado todo para ayudarlo, pero no han podido". Todo ello concretando con que lo enviaron a "innumerables centros" para lidiar con la "adicción grave a una combinación de opiáceos y heroína"; tal y como ha recogido New York Post.

El dramático desenlace ha dejado sin palabras a la industria de Hollywood, quien ha despedido a uno de los cineastas más queridos en el sector.