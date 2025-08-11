Weapons, la película de terror que arrasa en taquilla y necesitas ver si quieres volver a sentir miedo

El cine de terror ha vuelto a lo grande de la mano del director Zach Cregger quien estrenaba el 8 de agosto Weapons en cines. Cinta con la que regresa el éxito de taquilla a este género cinematográfico.

En su primer fin de semana ha recaudado unos 42,5 millones de dólares tras estrenarse en 3.205 cines. Se trata de la segunda película de terror de Zach Cregger quien ya mostró sus dotes para el thriller con Barbarian, su ópera prima en el año 2022.

Pero en esta ocasión, además de acompañarle el éxito en taquilla también lo hace la crítica y ha recibido una calificación de sobresaliente en CinemaScore.

Weapons trata sobre el espeluznante momento en el que todos los alumnos de una misma clase, salvo uno, desaparecen misteriosamente la misma noche y exactamente a la misma hora, la pequeña ciudad donde viven se pregunta quién o qué está detrás de su desaparición.

La película está protagonizada por Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, junto con Benedict Wong y Amy Madigan.

Cregger dirige a partir de su propio guion, además de producir la película junto a Roy Lee, Miri Yoon, J.D. Lifshitz y Raphael Margules, con Michelle Morrissey y Josh Brolin como productores ejecutivos. El equipo creativo del realizador incluye al director de fotografía Larkin Seiple, al diseñador de producción Tom Hammock, al montador Joe Murphy y a la diseñadora de vestuario Trish Summerville. La música es obra de Ryan Holladay, Hays Holladay y Zach Cregger.