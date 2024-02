Aluvión de críticas a Hilaria Baldwin por una foto con su hija de 10 años donde va maquillada

Hilaria Baldwin y Alec Baldwin forman uno de los matrimonios más famosos de Hollywood. Desde que se casaron, la pareja ha dado la bienvenida a siete hijos. Sin duda, han formado una gran familia de la que, además, suelen presumir a través de redes sociales.

Si bien hace unos meses celebraban sus once años de matrimonio, ahora Hilaria ha compartido una fotografía con Carmen, su hija mayor de 10 años, que ha causado bastante polémica en Instagram por permitir que la niña salga maquillada.

En la imagen se las puede ver a ambas frente a un espejo arregladas para salir. El pie de foto dice lo siguiente: "Noche de cita con mi primer bebé. Ella nos ha maquillado a las dos. Qué rápido se hacen mayores y qué increíble es sentirse inspirados por ellos. Carmen, eres un alma muy especial... como tus hermanos, todos únicos e igualmente increíbles. Te conocí hace 13 años hoy Alec... qué viaje hemos hecho".

A estas palabras, Hilaria ha tenido que añadir una aclaración editando el post y es que mucha gente ha interpretado que era el cumpleaños de Carmen cuando no: "He editado el post de Carmen y mío por los mensajes de feliz cumpleaños en los comentarios: no es su cumpleaños, es el día que conocí a Alec. Os quiero a todos".

Pero tras esto, han sido cientos los mensajes que han ido sucediéndose en la publicación criticando a la mujer de Alec Baldwin por permitir que su hija vaya maquillada: "Vergüenza, vergüenza, vergüenza. Ella es demasiado joven para vestirse o maquillarse así", "¿maquillaje en una niña? ¿Por qué?", han dicho algunos perfiles.

Otros usuarios tampoco han aprobado la imagen: "Deja a la chica ser una niña... ya habrá tiempo para maquillaje cuando sea mayor", "es muy guapa pero muy joven para tanto maquillaje y un outfit como ese. Por Dios, protege a ese bebé".

Al parecer, no es la primera vez que a Hilaria le llueven las críticas por dejar que su hija se maquille. En 2022, ya compartió fotos de Carmen maquillada con pintalabios rojo y sombra de ojos que tampoco gustaron cuando tenía aún menos edad.

Tanto Hilaria como su marido están centrados en su familia y haciendo caso omiso a estos comentarios. El matrimonio había querido siempre ser familia numerosa e Hilaria ya dejó claro que con siete hijos ya habían finalizado y que no pretendían aumentar más la familia, como puedes ver arriba. Ahora, ella sigue compartiendo su día a día en redes siendo madre de tantos niños.